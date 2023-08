﻿Bier-Segen im Regen – Das neue Bräuhaus am Waldschlösschen im Test

Dresden. Machen wir uns nichts vor: Im Sommer gibt es fast nichts Schöneres, als im Biergarten die Seele baumeln und das ein oder andere frisch Gezapfte die Kehle herunter rinnen zu lassen. Und weil auch hier bei aller Lieblingsbiergartenliebe ein bisschen Abwechslung niemals schaden kann, wurde es allerhöchste Zeit, dem neuen Waldschlösschen-Bräuhaus endlich mal einen Test-Besuch abzustatten.

Das wurde im März nach rund anderthalbjähriger Umbauphase von der in der Dresdner Gastronomie sehr umtriebigen Familie Kosiol wiedereröffnet. Der vorherige Betreiber Rank & Büttig hatte das Traditionshaus mit eigener Brauerei nach dem November-Lockdown nicht wieder aufgemacht.

Zwar präsentierte sich der Sonntag in wetterlicher Hinsicht eher durchwachsen, als wir jedoch am Nachmittag im Waldschlösschen ankommen, ist immerhin durchaus Draußen-Wetter. Der urige Biergarten ist heute wie leer gefegt, wir ergattern einen schönen Platz auf der überdachten Terrasse. Das sonntägliche Maßbier-Special (von 12 bis 16 Uhr kostet die Maß vom Hausgebrauten nur 8,80 Euro) haben wir zielgenau verpasst, ebenso wie die begleitende Live-Musik, der Musiker packt gerade seine Siebensachen.

Das Bier kommt aus Sachsen – trotz Paulaner im Namen

Wir sind aber ohnehin eher in Plauderlaune und zudem Fans des klassischen Halben und starten mit zwei Hellen (5,10 Euro für 0,5 Liter) in den Test. Obgleich das Brauhaus als Franchise-Nehmer nunmehr den Zusatz Paulaner im Namen stehen hat, kommt das beliebte Waldschlösschen-Bier übrigens mitnichten aus der bayrischen Hauptstadt, sondern wird in alter Tradition weiterhin von Braumeister Holger Stark vor Ort gebraut. Und es schmeckt vortrefflich – die innere Weinbergschnecke bleibt daher heute auf dem Trockenen sitzen, wenngleich die Karte auch einige schöne und regionale Weine im Angebot hat.

So hat etwa das Weingut Schuh eigens einen Weißburgunder kreiert (8,90 Euro für 0,2 Liter) und ist auch mit weiteren bekannten „Schuhen“ vertreten. Weil es sich hier gar wunderschön sitzt und wir uns schon beim ersten Bier vortrefflich verquatschen, hat der sehr aufmerksame Service seine liebe Not mit uns und muss mehrere Anläufe unternehmen, bis wir mit einer Essensbestellung um die Ecke kommen.

Klassiker aus dem Münchner Biergarten und sächsische Hausmannskost

Die Karte erfüllt die Erwartungen an ein Brauhaus und wartet vor allem mit Klassikern auf. Neben bayerischen Schmankerln finden sich auch einige sächsische Spezialitäten. So gibt es etwa mit Paulaner Dunkelbier und Paprika abgeschmeckte Gulaschsuppe mit Rindfleisch, Zwiebeln und Kartoffeln (8,50 Euro) und Backhendl-Salat (14,80 Euro), aber auch Soljanka (7,60 Euro) und hausgemachtes Würzfleisch (9,90 Euro).

Außerdem findet sich natürlich Weißwurst nebst Erklärung zum fachgerechten Verzehr (9,50 Euro für ein Paar mit süßem Senf und Brezn) und eine Auswahl von Brotzeiten wie das Paulaner Aufstrich-Allerlei mit Obazda, Meerrettich-Frischkäse, Griebenschmalz und Brotkorb (10,50 Euro), Obazda und Brezn (8,90 Euro) oder Wurstsalat mit Essiggurke und Brezn (12,90 Euro).

Brotzeitbrettl zum Sattessen

Als Fans des Brotzeitbretts werfen wir auch hier einen Blick auf das Angebot und sind angetan: Das Brotzeitbrettl Waldschlösschen lässt mit Schinkenspeck, Leberkäse, Emmentaler-Sticks, Käsekrainer, Landjäger, Obazda, Meerrettich-Frischkäse und Griebenschmalz, Essiggurken, Ei, Kirschtomaten, Radieserl und Radi keine Wünsche offen (22,90 Euro für 1-2 Personen inklusive Brezn und Butter, 41,80 Euro für 4-6 Personen).

Das Münchner Käsebrett (gleicher Preis) kommt mit Appenzeller, Emmentaler, Roquefort, Brie und Münster sowie Obazda, Meerrettich-Frischkäse, Feigensenf, Früchten und Nüssen – wir sind entzückt, allerdings wenig optimistisch, dass wir bei dieser üppigen Auswahl dann noch eine Hauptspeise schaffen würden. Aus dem gleichen Grund fallen auch die als bayerische Pizza in Szene gesetzten Trebernfladen als Vorspeise aus.

Qual der Wahl beim Bestellvorgang

Diese gibt es wahlweise mit Carpaccio vom Schweinebraten, Essiggurke und Meerrettich-Rahmsauce (12,50 Euro), mit knusprigen Speckscheiben, roten Zwiebeln, Obazda, Meerrettich- Rahmsauce und Schnittlauch (12,90 Euro, auch vegetarisch mit Kirschtomaten statt Speck möglich) oder mit dünn geschnittenem Schwarzwälder Schinken, Rucola, Parmesan, geschmorten Kirschtomaten und Meerrettich-Rahmsauce (13,90 Euro).

Wir entscheiden uns schließlich für das Würzfleisch als geteilte Vorspeise und machen uns an die Auswahl der Hauptgänge. Kurz liebäugel ich mit dem Schwammerlragout mit Breznknödeln und frischen Kräutern (15,80 Euro) und auch das Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat (23,80 Euro) verlockt. Durchaus spannend finden wir zudem auch das mit Braumalz knusprig gebackene Braumeister Cordon Bleu mit einer Füllung aus Camembert, Speck, Zwiebeln und Pilzen, das mit Bratkartoffeln und grünem Salat serviert wird (21,90 Euro).

Die Test-Gerichte bleiben am Ende ganz klassisch

Apropos Pilze: Wie fast überall gibt es auch im Waldschlösschen aktuell eine zusätzliche Pfifferlings-Karte, die neben einem Rahmsüppchen (7,80 Euro) auch Schweinerückensteak mit Speck-Zwiebel-Pfifferlingen und Bratkartoffeln (21,90 Euro) sowie Spaghetti mit einer gerahmten Version des Gelbschwämmchens, Cocktailtomaten und frischer Petersilie (16,80 Euro) bietet. Klingt alles gut, im Interesse des Tests bleiben wir jedoch heute lieber bei der Standard-Karte.

Und so wird es am Ende dann doch ganz klassisch: Die Begleitung erwählt die halbe Haxe mit Sauerkraut, Knödel und Paulaner-Dunkelbiersauce (17,90 Euro, die ganze Haxe gibt’s für 22,90 Euro), bei mir macht der Schweinsbraten nebst bayrischem Speck-Krautsalat und zweierlei Knödeln das Rennen (17,70 Euro). Zur neuen Runde Bier erreicht uns dann auch schon die Vorspeise. Hier begeistert uns direkt die Anrichteweise: Das Würzfleisch kommt, auf rot-weiß-karierter Serviette drapiert, im Emaille-Töpfchen zu uns an den Tisch. Sehr hübsch soweit.

Schöne Präsentation in getupfter Emaille

Im Topf fällt zunächst die goldgelbe Käsekruste ins Auge, dekoriert wurde mit einem Zitronenschnitz und etwas Kresse. Unter der Haube finden sich wunderbar zartes Schweine- und Hähnchenfleisch sowie Champignons in einer sehr geschmackvollen Soße. Wir sind uns einig: Das ist ein wirklich gutes Würzfleisch! Der Käse ist kross gebräunt und zieht Fäden, auch macht es irgendwie Laune, das Gericht direkt aus dem Topf zu essen. Etwas happig finden wir zwar den Preis von fast zehn Euro für die Portion, qualitativ haben wir aber nichts zu meckern.

Nur kurze Zeit später erreichen uns dann auch schon unsere Hauptgänge. Auch hier wird das rustikale Anrichteprinzip durchgezogen, beide Gerichte werden in einer emaillierten, roten Auflaufform mit weißen Pünktchen serviert. Die Schwarzbier-Soße kommt separat im himmelblauen „Schnauzetippl“, wie meine schlesischen Großeltern die gemeine Stielkasserolle zu bezeichnen pflegten. Finden wir super, da die sehr kross aussehende Haxe so nicht direkt wieder ihre Knusprigkeit einbüßt.

Die Hauptgänge überzeugen mit kleinen Abstrichen

Die Portionsgröße der halben Haxe wirkt indes zunächst nicht sehr üppig, dazu gibt es ein Schälchen Senf, Specksauerkraut sowie je einen Kartoffel- und Breznknödel. Diese beiden finden sich auch in meiner Auflaufform, außerdem zwei dicke Scheiben Schweinsbraten und der auf einem Brettchen separat servierte Krautsalat. Den finde ich sehr gelungen, er bringt einen frischen Kontrast zum ansonsten eher deftigen Gericht und ist gut abgeschmeckt, wenngleich die Begleitung ihn ein bisschen Kümmel-lastig findet.

Langsam gebratene Schweinshaxe mit knuspriger Haut, serviert mit Bayrischem Sauerkraut, Kartoffel- und Breznknödel und kräftiger Paulaner Dunkelbiersauce. © Quelle: Michael Lukaszewski

Der Schweinsbraten ist super gegart, hat eine tolle Kruste und macht Spaß im Mund. Die kräftige Dunkelbiersoße dazu ergänzt das Gericht hervorragend und allein deswegen hätte es eigentlich gern noch ein Kartoffelkloß mehr sein dürfen – nicht, dass es den allerdings gebraucht hätte, um satt zu werden. Nicht ganz so begeistert sind wir beide vom Breznknödel, den wir okay finden, der uns geschmacklich aber nicht so richtig abholt.

Ab September gibt es wieder einen Haxen-Tag

Mega ist dafür die Haxe: Die Schwarte kracht vernehmlich, das Fleisch ist extrem zart und fällt von selbst vom Knochen. Auch die Portionsgröße erweist sich entgegen dem ersten Augenschein als völlig ausreichend. Ich bin entzückt und pinne mir direkt ein Memo ins Hinterstübchen, denn Haxe bestelle ich quasi nie, weil mir das grundsätzlich einfach immer zu viel ist. Diese Menge ist durchaus schaffbar und auch geschmacklich vermag der perfekt gegarte Schweineschenkel zu überzeugen.

Praktisch: Ab September wird der Dienstag wieder zum Haxentag im Waldschlösschen. Die halbe Haxe gibt’s dann für 18,90 Euro, die ganze für 25,90 Euro – inklusive eines halben Liter hausgebrautem Bräuhaus nach Wahl. Wer übrigens nicht sicher ist, welches der Biere dem eigenen Gusto am ehesten zusagt, kann sich zunächst das wortwitzige Probierbrett bestellen und sich durch die Sorten kosten, die jeweils im 0,1-Liter-Entdecker-Glas serviert werden (3er für 4,50 Euro, 5er für 7,50 Euro, 10er für 12,50 Euro).

Sonne kann ja jeder

Wir haben bereits das Bräuhaus Hell für uns entdeckt und ordern noch eine Runde. Inzwischen hat sich buchstäblich ganz schön was zusammengebraut und der nicht nur des fortgeschrittenen Abends wegen zunehmend verdunkelte Himmel entlädt grollend eine ordentliche Menge Wasser. Einige der Terrassengäste flüchten in den inzwischen ganz gut gefüllten, neu gestalteten Gastraum. Der ist um einiges heller als zu alten Waldschlösschen-Zeiten und erstrahlt in modernerem Look. Gefällt uns ganz gut, die Begleitung fand es vorher aber uriger.

Der Gastraum wurde von Grund auf renoviert – wir finden es aber trotz Regen auch draußen sehr gemütlich © Quelle: Michael Lukaszewski

Ob dem bei längerem Sitzen drinnen wirklich so ist, probieren wir allerdings nicht aus, denn wir finden es wahnsinnig gemütlich, auf der überdachten Terrasse zu sitzen und dem prasselnden Regen zu lauschen. Deswegen und weil wir unbeschirmt ohnehin gerade nicht den Heimweg antreten wollen, wird der Abend noch ein wenig länger. Leider lässt in dieser Zeit der Service etwas nach, es dauert deutlich länger, bis Gläser abgeräumt oder neue Getränkewünsche entgegengenommen werden.

Steckbrief Restaurant Waldschlösschen Adresse Am Brauhaus 8b, 01099 Dresden Telefon: 0351 64 82 55 90 Internet: www.paulaner-waldschloesschen.de Konzept Brauhaus mit bayrischer und regionaler Küche Extras Außenterrasse, Biergarten, Maßbier-Tag mit Live-Musik am Sonntag von 12 – 16 Uhr, Dienstags Haxen-Tag (ab September) Geöffnet Mi bis So 12-23 Uhr Preise Hauptgerichte ab 12,50 Euro Gesamtnote (von max. 10) 8 Essen : 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 7 (20 Prozent) Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit Leckere Brauhaus-Küche zu angemessenen Preisen und selbst bei Regen ein gemütlicher Place to Beer auf der überdachten Terrasse

Bis wir bezahlen können, müssen wir einiges an Geduld aufbringen, bis sich jemand zuständig fühlt. Den Abend über haben wir jedoch den Service als durchgängig freundlich erlebt, wenngleich der häufige Wechsel der Zuständigkeit etwas Unruhe reingebracht hat. Alles in allem steht einem Wiederbesuch aus unserer Sicht aber nichts im Wege: Die Küche konnte überzeugen, das Bier ist süffig und auch Regenwetter vermag den hier Aufenthalt keinesfalls zu trüben. Ganz im Gegenteil – Sonnenschein kann ja schließlich (fast) jeder.

