Fast 3 300 Fahrzeuge kontrolliert: Polizei Dresden zieht Fazit nach Kontroll-Offensive

Dresden. Nach knapp zwei Wochen ist am vergangenen Wochenende die Aktion „Respekt durch Rücksicht – Radverkehr im Blick“ zu Ende gegangen. Ziel der Aktion war es, die Sicherheit des Radverkehrs zu verbessern. Nun zieht die Dresdner Polizei Bilanz.

2 400 Verstöße in Dresden festgestellt

Die Beamten haben bei den Verkehrskontrollen insgesamt fast 3 300 Fahrzeuge – darunter etwa 1 400 Fahrräder – kontrolliert und dabei mehr als 2 400 Verstöße festgestellt. 530 Radfahrer wurden erwischt, als sie verbotenerweise den Gehweg nutzten, 475 waren entgegen der zulässigen Fahrtrichtung unterwegs und 133 sind über Rot gefahren. Bei den Autofahrern hingegen waren Rotlicht- und Handyverstöße am häufigsten. So stoppte die Polizei 306 Fahrer, die bei Rot über die Ampel fuhren und 266, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Außerdem waren Personen in 152 Fällen nicht angeschnallt und 18 Autofahrer hielten sich nicht an den vorgegebenen Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern.

„Radfahren in Dresden noch nicht überall sicher und bequem“

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn sieht die Aktion als geeignetes Mittel, um Probleme im Dresdner Straßenverkehr aufzudecken: „Die Ergebnisse der Kontrollen führen uns vor Augen, dass Radfahren in Dresden noch nicht überall sicher und bequem möglich ist. Die meisten Verstöße gab es dort, wo Radfahrer keine geeigneten oder umwegfreien Radverkehrsanlagen vorfinden. Diese Voraussetzungen zu schaffen, ist unser Ziel.“

Der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Gerald Baier hofft, dass mit den Kontrollen Verkehrsteilnehmer für die Gefahren rund um den Radverkehr sensibilisiert werden konnten: „Wir sind nur erfolgreich, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen künftig weniger Regelverstöße feststellen und die Verkehrsunfälle abnehmen. Prävention ist stets besser als Repression - das ist der Sinn von „Respekt durch Rücksicht“. Mit Blick auf die zahlreichen Ergebnisse liegt jedoch noch ein gutes Stück Arbeit vor uns allen.“

Im Herbst dieses Jahres sind erneute Kontroll-Wochen der Aktion „Respekt durch Rücksicht“ geplant.