Im Rahmen der Aktion „Respekt durch Rücksicht“ hat die Dresdner Polizei am Samstag den Verkehr auf dem Elberadweg ins Visier genommen. Auch am Freitag wurde im Stadtgebiet kontrolliert.

Dresdner Polizei kontrollierte am Elberadweg und an von Bürgern genannten Stellen

Dresden. Im Rahmen der Aktion „Respekt durch Rücksicht“ hat die Polizei in Dresden am Samstag schwerpunktmäßig am Elberadweg Kontrollen durchgeführt. Zwischen Albertbrücke und Blauem Wunder sprachen die Beamten 19 Radfahrer an, die bei regem Fußgängerverkehr zu schnell unterwegs waren. Die Betroffenen erhielten Verwarnungen. Vier Radler beschäftigten sich zudem mit ihrem Handy, zwei hatten unzulässigerweise große Gegenstände im Arm. Letztere mussten ihr Rad hernach schieben. Außerdem wurden fünf Autofahrer angezeigt, die mit ihren Wagen in Richtung Elberadweg unterwegs waren.

Am Freitag hatten sich die Polizisten an Stellen postiert, auf die Bürger im Hinweisportal hingewiesen hatten, etwa auf der Winterbergstraße, der Bodenbacher Straße und dem Dammweg. Die Beamten stellten bei Autofahrern 30 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie 16 Handyverstöße fest. 56 Radfahrer fuhren auf der falschen Seite, 53 verbotenerweise auf dem Gehweg. 14 Mal überholten Autofahrer mit zu geringem Seitenabstand.

Weiter geht es am Montag. Dann wird schwerpunktmäßig der Verkehr auf der Radroute Ost kontrolliert, teilte die Polizei am Samstag mit.