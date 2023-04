Respekt durch Rücksicht: Bereits über 300 Kontrollen auf Dresdens Straßen

Dresden. Im Rahmen der knapp zweiwöchigen Aktion „Respekt durch Rücksicht“ kontrolliert die Dresdner Polizei auch in diesem Jahr wieder verstärkt das Geschehen auf den Straßen.

Am Donnerstagvormittag wurden Verkehrsteilnehmer am Terrassenufer kontrolliert. Der Schwerpunkt lag hier auf dem Thema Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern. Doch lediglich ein Busfahrer hielt sich nicht an den vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 1,50 Metern. Viel öfter wurden an diesem Tag Handyverstöße geahndet. Von den 48 Autofahrern, die die Polizei in den knapp zweieinhalb Stunden kontrollierte, nutzten 20 während der Fahrt ihr Handy. Zudem wurden bei drei Autos technische Mängel festgestellt. Die Beamten kontrollierten aber auch elf Radfahrer. Sieben davon nutzten verbotenerweise den Gehweg, einer beachtete die Vorfahrt nicht.

318 Kontrollen am ersten Tag

Bereits am Mittwoch, dem ersten Kontrolltag, hat die Polizei 318 Verkehrsteilnehmer, darunter 188 Radfahrer, kontrolliert. Dabei wurde in 117 Fällen verbotenerweise der Gehweg genutzt. In 75 Fällen ahndeten die Beamten Rotlichtverstöße, davon 30 Mal bei Radfahrern. 31 Mal waren Radfahrer in falscher Fahrtrichtung unterwegs.

Am Freitag sind weitere Kontrollen geplant, unter anderem auf der Winterbergstraße und dem Blauen Wunder. Schwerpunkt soll auch dort der Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern sein.