„Respekt durch Rücksicht“: Polizei mit Schwerpunktkontrollen auf neuer Radroute

Unterkunft Hamburger Straße

Der Ausbruch am 16. April war bereits die zweite erfolgreiche Flucht aus der Unterkunft für Abschiebehäftlinge an der Hamburger Straße in Dresden-Friedrichstadt. 2020 flohen drei Männer am helllichten Tag. Was ist inzwischen über das Trio bekannt?