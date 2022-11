﻿„Das Geheimnis liegt im Boden“

Sascha Stiegeler in seinem Laden an der Dreikönigskirche.

Dresden. Brot essen, so lautet ein deutsches Sprichwort ungeklärten Ursprungs, ist keine Kunst – wohl aber welches zu backen. Sascha Stiegeler hat sich eben dieser Kunst voll und ganz verschrieben.

Nach dem Ende seiner langjährigen Bundeswehrzeit brach der heute 39-Jährige 2015 zu einer Weltreise auf, die ihn über Asien und die USA schließlich nach Spanien führte. In Katalonien lernte er die Traditionsbäckerei Elias Boulanger kennen – und von Isidre Elias, dem Urenkel des Gründers, das Bäckerhandwerk von Grund auf.

Seit über 90 Jahren backt die Familie Elias Brot auf eine ganz besondere Weise. Der komplette Wertschöpfungskreislauf vom Anbau des Urgetreides über das Mahlen des Mehls bis hin zum Backen des Brotes bleibt dabei in einer Hand. „So stellen wir zu jeder Zeit sicher, dass der Kunde ein absolut cleanes Produkt bekommt, so wie es früher war, vor einigen Hundert Jahren“, sagt Stiegeler.

Er selbst war über viele Jahre kein großer Fan von Brot und Brötchen, hatte nach dem Verzehr der Backwaren immer wieder Probleme mit Sodbrennen und Völlegefühl. Das änderte sich erst, als er die Produkte der Familie Elias kennenlernte.

„Die Stewardessen haben die Augen verdreht“

Zwei Jahre lang arbeitete er in dem Unternehmen mit, das in Spanien 15 Filialen mit etwa 300 Mitarbeitern betreibt. Dann zog es den gebürtigen Dresdner zurück in die sächsische Heimat. Der Plan: Das besondere Brot der Familie Elias nach Dresden zu bringen.

Im Januar 2021 ging es im Flugzeug zurück nach Hause, ein Einmachglas mit einem über 90 Jahre alten Sauerteigstarter im Gepäck, das der Quereinsteiger-Bäcker akribisch bewachte. „Die Stewardessen haben die Augen verdreht, weil ich den im Handtuch eingewickelt hatte – der sollte es ja warm haben“, erzählt er und lacht.

Im winterkalten Dresden nahm der Unternehmer das Glas kurzum mit ins Bett, zu groß war die Angst, der Starter könnte kaputt gehen. Der Plan ging auf, aber „kaputt wäre am nächsten Morgen dann fast das Glas gegangen“.

In einer Garage in Weinböhla ging es dann in die Produktion. Stiegeler setzte erste Teige an, dann hieß es zunächst einmal: Warten. „Wir arbeiten mit Wildhefen“, erklärt der Bäcker, „die müssen sich erst einmal satt fressen. Das dauert, bis da Volumen in den Teig kommt“.

Erst im Juni war es soweit, die ersten Brote konnten gebacken werden. Schnell stellte Stiegeler fest, dass die Räumlichkeiten zu klein für sein Vorhaben waren. So stand vor rund einem Jahr in der Vorweihnachtszeit der Umzug nach Coswig in die ehemalige Bäckerei George aus dem Jahr 1897 an.

Etwa zeitgleich eröffnete an der Dreikönigskirche 5 die erste deutsche Filiale von Elias Boulanger, zunächst als Popup Store. Inzwischen ist der kleine Laden fest etabliert und konnte viele Stammkunden von der Qualität der Produkte überzeugen. Was aber ist denn jetzt eigentlich so anders am Elias-Brot?

Wechselwirtschaflicher Anbau alter Kornsorten

„Der Anbau des Korns ist mit dem Weinbau vergleichbar“, erklärt Stiegeler, „das Geheimnis liegt im Boden“. Für die jeweilige Urkornsorte werden im europäischen Raum die besten Böden und klimatischen Bedingungen gesucht, angebaut wird wechselwirtschaftlich ohne Hilfe von Pestiziden und Herbiziden. Drei Jahre lang wird die jeweilige Urkornsorte angebaut, im vierten Jahr wird mit Kichererbsen und Linsen rekultiviert. Die Hülsenfrüchte bewirken, dass dem Boden auf natürlichem Weg wieder Stickstoff zugeführt wird.

Das Korn wird schließlich in Südfrankreich von einer Silex-Feuersteinmühle aus dem 13. Jahrhundert gemahlen. Anders als bei gängigen Mühlen mit Mahlwerken aus Stahl oder Aluminium ist die Hitzeentwicklung beim Mahlen gering, so dass die guten Inhaltsstoffe wie ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Mineralien im Mehl verbleiben.

Aus diesem Vollwertmehl, Wasser, Wildhefen und einem hochwertigen und milden Fleur de Sel de Guérande aus der Bretagne, das seit über 1500 Jahren mit einem bestimmten Verfahren dem Meer abgerungen wird, stellt Stiegeler in der Backstube langzeitfermentierte Sauerteige mit einer Teigruhe von bis zu drei Tagen her.

Der Vorteig ruht in Abhängigkeit von der Witterung sogar mehrere Wochen, ehe er weiterverarbeitet wird. Ein nicht unerheblicher zeitlicher Mehraufwand, den Stiegeler, der in der Produktion inzwischen von einem Meisterbäcker, einem Bäcker-/Konditor-Gesellen und einem „Mädchen für Alles“ unterstützt wird, gern in Kauf nimmt: „Wir haben so ein sehr gesundes und bekömmliches Produkt mit einem sehr niedrigen glykämischen Index von 47 (im Vergleich: Pumpernickel hat einen GI von 50), das auch Menschen mit Unverträglichkeiten oder Diabetes Typ I und II problemlos essen können. Nur gegen eine echte Zöliakie kommt auch unser Brot leider nicht an.“

Ein Kilo Brot braucht 2 qm Ackerland

Auch die Produktionsweise an sich unterscheidet sich grundlegend von jener der meisten konventionellen Bäcker in Deutschland. Stiegeler arbeitet mit Doppelarmknetern, quasi der mechanischen Entsprechung der „echten“ Bäckerarme, die vor Jahrhunderten mit ungeheurem Kraftaufwand den Teig manuell in der Holzwanne in Form kneteten.

Weil keine künstlichen Triebmittel zugesetzt werden, sind die Teige temperaturempfindlich, Teigproduktion und Backstube sind räumlich strikt getrennt. Auch muss Stiegeler bei Jahreszeitenwechsel und nach jeder Ernte die Rezepturen immer wieder neu anpassen.

Unterschiede gibt es zudem schon beim Anbau des Urkorns – für ein Kilo fertiges Brot werden zwei Quadratmeter Ackerland benötigt. Geradezu utopisch muss das klingen für einen konventionellen Bauern, der unter Einsatz von Düngemittel aus der gleichen Fläche deutlich mehr Korn herausholt. Auch ist der Ertragsverlust deutlich höher, denn anders als die pflegeleicht gezüchteten neuen Kornsorten werden die Ähren der Urkornsorten in etwa mannsgroß, das Korn ist schwerer und die Ähren knicken ab.

Dafür verfügen diese, anders als bei den neuen Sorten, noch über die typischen „Borsten“, die einen natürlichen Schutz vor Fressfeinden bieten. Das Xeixa-Korn, das Elias Boulanger verwendet, ist eine alte römische Kornsorte, die vor allem eines braucht: Sonne. Angebaut wird es deshalb um Barcelona, auf Mallorca, Ibiza, in Portugal und Frankreich. „Wenn das mit der Klimaerwärmung so weitergeht, können wir perspektivisch auch irgendwann in Deutschland anbauen“, wirft Stiegeler scherzhaft einen Blick in die Zukunft. Immerhin: Von der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Mehlkrise blieb der spanische Familienbetrieb durch die autarke Produktion weitgehend unbeeindruckt.

„Ein bisschen bekloppt“

Dennoch: Das durch und durch handwerkliche Produkt hat einen stolzen Preis. Neun Euro kostet ein Kilo des Klassik-Brots, das Stiegeler in seinem Laden an der Dreikönigskirche und seit rund einem Monat auch in Pirna (Am Markt 5-6) anbietet. Hinzu kommen weitere Kreationen wie Kümmelbrot mit Fleur de Sel, Walnussbrot, Schokobrot mit belgischer Schokolade und Zwiebelbrot, für das der Chef nach acht Stunden in der Backstube höchstselbst noch mehrere Kilo Zwiebeln schält und eigenhändig karamellisiert. Bei seinem Emmentaler-Parmesan-Brot ist der Käse nicht nur auf sondern auch im Brot zu finden, im Olivenbrot landen echte Kalamata-Oliven.

Sein Faible für hochwertige Zutaten könnte man durchaus als „ein bisschen bekloppt“ bezeichnen, das lässt der Bäcker sich aber gern gefallen: „Ich will einfach keinen Mist in meinem Produkt haben“, erklärt der Perfektionist, „sonst kann ich es auch gleich sein lassen“. Das müssen Kunden anerkennen und wertschätzen – und am Ende auch bezahlen wollen.

Trotzdem: Ein „Edel-Brot“ anzubieten, ist nicht die Idee hinter Elias Boulanger, vielmehr geht es um eine Rückkehr zum Ursprung des Bäckerhandwerks, ganz ohne Schnörkel und Goldstaub. In seinem Laden bieten Stiegeler und sein Team seit einigen Wochen auch Kaffee- und Teespezialitäten sowie belegte Brote an.

Auf Instagram endete gerade ein Fotowettbewerb, bei dem Kunden ihre besten Stullenkreationen mit Elias-Brot einreichen konnten. Neben der umfangreichen Brotauswahl gibt es auch verschiedene Vollwertbaguettes, Zitronen- und Gugelhupf nach dem Original-Rezept von Stiegelers Oma Erika und Zimt-Brioches im Angebot. Letztere haben es sogar auf meine sehr (!) kurze Liste süßer Lieblingsbackwaren geschafft. Käuflich erwerben kann man im Laden außerdem Vollwertmehl zum Selberbacken und Crossini als Chipsersatz.

Das Ende der Fahnenstange ist für Stiegeler aber noch lange nicht erreicht. An diesem Wochenende wird er erstmals ein Zwei-Kilo-Brot in Angriff nehmen, das es ab kommender Woche auf Vorbestellung im Laden geben wird. Weitere Projekte sind bereits in Planung, immer mit dem einen Ziel: Make Abendbrot great again!

Von Kaddi Cutz