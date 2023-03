﻿Rentnerabzocke: Gaunerpärchen in Dresden vor Gericht

Dresden. „Ich lebe bei meiner Mutter in Most und war nur diesen einen Tag in Dresden“, erklärte Radek C. im Amtsgericht. Kann man kaum glauben, es ist sehr viel, was er an einem Tag angestellt hat: räuberischer Diebstahl, vorsätzliche und gefährliche Körperverletzung. Jetzt wohnt er nicht mehr bei Mutti, sondern seit Monaten am Hammerweg. Auch seine Mittäterin Laura B. sitzt in U-Haft.

76-Jähriger in der Südvorstadt attackiert

An einem Novemberabend 2022 haben die beiden einem Rentner in der Südvorstadt übel mitgespielt. Radek C. versteckte sich im Hausflur, während sie an der Wohnungstür des älteren Herrn klingelte, um ein Glas Wasser bat und darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Ganz so eilig schien es die Dame aber nicht zu haben, sie spazierte am Bad vorbei ins Wohnzimmer, setzte sich ungefragt, trank das Wasser, bat um einen Kaffee und griff sich, während der Rentner in die Küche ging, dessen Portemonnaie und nahm zehn Euro raus. Der 76-Jährige bemerkte dies, forderte die Geldbörse zurück, es gab eine Rangelei. Sie lief in den Flur, ließ Radek C. rein, der stieß den alten Herrn zu Boden. Bei dem Sturz ging dessen Brille kaputt. Das diebische Duo haute mit dem Handy des Rentners ab.

Angeklagte bot Sex an

Später ließen sich beide mit dem Taxi zur Reicker Straße chauffieren – bezahlen wollten sie nicht. Während sie verschwand, sprühte der Angeklagte dem Taxifahrer aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht. Sowohl der Rentner als auch der Taxifahrer riefen die Polizei. Der fiel auf, dass die Täterbeschreibungen identisch waren und die Dame beiden Betroffenen auch Sex angeboten hatte. Beide lehnten ab. Das Pärchen wurde festgenommen.

Reue und Stinkefinger

„Die Vorwürfe stimmen“, erklärten sie. Mehr wollten sie aber nicht sagen. Beide sind in Tschechien erheblich vorbestraft – Radek C. wurde erst drei Wochen zuvor aus der Haft entlassen. Er wurde zu eineinhalb Jahre ohne Bewährung, Laura B. zu einem Jahr mit Bewährung verurteilt. „Es tut mir leid, so etwas wird nie wieder passieren“ sagte der 32-Jährige reuig im Saal und zeigte draußen im Flur den „bösen“ Finger. Wenn er in Dresden rauskommt, wartet ein weiteres Verfahren in seinem Heimatland.