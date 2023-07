Dresden. Eine Freundin will mich in Dresden besuchen, sie war lange nicht mehr da. Ich möchte ihr ein möglichst originelles Wochenendprogramm bieten und brauche Vorschläge. Kann ChatGPT so etwas planen? Angeblich kann die KI doch auf alle möglichen Daten im Netz zugreifen. Einen Versuch ist es wert. Und einfach ist es offenbar auch: Frage in ein Textfeld schreiben und schon plaudert man mit seinem persönlichen, künstlichen Reiseberater. Los geht’s:

„Ich möchte ein Wochenende in Dresden planen und habe ein paar Bedingungen. Hilfst du mir, das perfekte Programm zusammenzustellen?“ – „Natürlich helfe ich dir gerne dabei, das perfekte Wochenende in Dresden zu planen!“

Warum sage ich bitte und danke zu einem Bot?

Das klingt erstaunlich nett, fast zu enthusiastisch für ein Computerprogramm. Ob es aber Dresden wirklich so gut kennt? Mein Auftrag an die KI hat klare Kriterien: Es ist Sommer, meine Freundin kommt Freitag um 14 Uhr am Hauptbahnhof an und reist Sonntag gegen 18 Uhr ab. Dazwischen: eine abwechslungsreiche Mischung aus Kultur, Genuss und Bewegung bitte.

Bitte? Kurz überlege ich, ob der Bot Höflichkeit überhaupt erwartet und frage nach. „Ich bin darauf programmiert, höflich und respektvoll zu sein“, erklärt mir ChatGPT. „Wenn du jedoch lieber informeller kommunizieren möchtest, kannst du mir das gerne mitteilen, und ich werde meine Antworten entsprechend anpassen.“

Nö, schon gut. Ich werde meinen Ton schon ändern, sollte mir der Bot Falschinformationen mit übertriebener Freundlichkeit unter die Nase reiben. Dass ich ihm aber überhaupt für seine Auskünfte danken will, zeigt, wie sehr ich ihn als Gesprächspartner akzeptiere.

Etappen fein säuberlich aufgelistet

Innerhalb weniger Sekunden spuckt die KI ein vollständiges Programm aus – von „Abgabe des Gepäcks bei dir zu Hause“ bis zu „Begebt euch zum Bahnhof und verabschiedet euch“. Fein säuberlich sind die einzelnen Etappen aufgelistet.

Losgehen soll es mit einem Spaziergang durch das Szeneviertel Neustadt. Die Königstraße und die Alaunstraße seien besonders beliebt, hebt der Bot hervor. „Eine grüne Oase“ biete der Alaunpark, jedoch könne er an warmen Sommerabenden „etwas überfüllt“ sein. Fürs erste Abendessen empfiehlt er die „Scheune“ und das „Gelbe Haus“ in der Neustadt, beide preist er als „gemütliche Lokale mit sächsischer Küche“ an.

Die Vorschläge werden kurios

Mhm. Die Scheune kenne ich, aber essen gehen kann man da aktuell nicht. Das Haus ist gerade eine große Baustelle. ChatGPT muss also das „Scheunecafé“ im Ausweichquartier in der Görlitzer Straße 20 meinen. Allerdings: Regional und sächsisch war die Scheune-Küche nie, sondern indisch. Immerhin, der Interims-Standort im „Hierschönessen“ wirkt einladend.

Wo aber in der Neustadt soll das „Gelbe Haus“ sein? Nürnberg hat eins, Eltville am Rhein auch – Dresden nicht. Schauen wir mal weiter.

Wenn wir es besonders stilvoll haben wollen, verweist uns der Chatbot an den „Sopienkeller“ oder das „Italienische Dörfchen“ in nächster Nähe zur Semperoper. Hier hat er mal ins Schwarze getroffen – wenigstens was die Lage und Namen der Restaurants angeht.

Schwieriger wird die Suche nach fleischlosem Essen, da liegen seine Empfehlungen völlig daneben: Das Restaurant „Kastenmeiers“ im Kurländer Palais ist zwar stilvoll, aber auf Meeresfrüchte und Fisch spezialisiert. Und ein Restaurant namens „Salz & Linie“ kann ich nicht finden.

„Bitte entschuldige die Verwirrung, die durch meine Antwort entstanden ist“, antwortet der Bot auf meine Kritik.

Sein neuer Vorschlag passt besser: Die Dresdner Imbisskette „Curry & Co.“ hat tatsächlich eine vegane Alternative zur Klassiker-Wurst. Zwar eine schlichtere Adresse, aber wenigstens auffindbar.

Vielleicht sollte ich strenger sein?

So üppig das künstlich erstellte Tagesprogramm auch scheint, so zahlreich sind die Ungereimtheiten. Ich sollte vielleicht doch strenger mit dem Bot reden. Für Sonnabend schlägt ChatGPT vor: „Startet den Tag mit einem gemütlichen Frühstück in einem der beliebten Cafés in der Neustadt – wie z.B. ’Mundgefühl’, ’Café Central’ oder ’Café Toscana’.“

„Mundgefühl“, durchaus ein origineller Name für ein Café. Blöd nur, dass es das in Dresden ebenso wenig gibt wie ein „Café Central“. Wenigstens das „Café Toscana“ gibt es, nur liegt das seit jeher – genau seit 1901 – am Blauen Wunder und nicht in der Neustadt.

Aber krass: Der Chatbot denkt sich Lokale aus, die in Dresden gar nicht existieren. Das ist so enttäuschend wie lustig. Nimmt er die Forderung nach Originalität etwa wörtlich und wird – anders als man das bei einem menschlichen Gesprächspartner erwarten würde – kreativ? Ich frage ihn, ob er „originell“ und „kreativ“ gleichsetzt.

„Originell“ – eine Einladung zum Fabulieren?

„Ja, beide Begriffe beziehen sich auf die Fähigkeit, etwas Neues, Einzigartiges oder Innovatives zu schaffen oder auszudrücken“, lese ich und hake nach: „Hast du deshalb fiktive Orte vorgeschlagen? Das erschwert meine Recherche, so kann ich mich nicht auf dich verlassen!“

Der Bot gibt wieder klein bei: „Es tut mir leid, wenn meine Antworten dich in deiner Planung verwirrt haben. Ich entschuldige mich für etwaige Unannehmlichkeiten und werde mein Bestes geben, um deine Fragen oder Anliegen zu beantworten.“

Zur Wiedergutmachung präsentiert er eine weitere Frühstücksoption, das Café „Dreikönig“ an der gleichnamigen Kirche in der Inneren Neustadt. Zwar gibt es in der Kirche an der Hauptstraße tatsächlich Gastronomie, man kann preiswert zu Mittag essen. Frühstück gehört nicht zum Tagesangebot.

Angesichts der immensen Fehlerquote frage ich mich: Wie findet ChatGPT seine Antworten? Stelle ich die falschen Fragen? Reden wir aneinander vorbei? Ich versuche es also noch einmal und ersetze „originelle“ durch „unbekanntere“: „Du sollst nichts erfinden, sondern mir unbekanntere Orte vorschlagen, die es sich zu besuchen lohnt!“ Schließlich möchten meine Freundin und ich ja Neues entdecken.

Gespannt überfliege ich die nächsten Antworten: „Besucht die Pfunds Molkerei, eine der schönsten Milchbars der Welt.“ Keine schlechte Idee, die hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. „Erkundet das Viertel Johannstadt, das oft übersehen wird und besucht den Markt.“ Am Bönischplatz gibt es seit 2021 tatsächlich einen Wochenmarkt. Allerdings nur mittwochs, meine Freundin kommt aber am Wochenende.

Der Chatbot gibt sich Mühe

Der Chatbot gibt sich Mühe: „Ich möchte einen anderen Vorschlag machen: das Johannstädter Brauhaus“. Noch nie gehört. „Meinst du den Fährgarten Johannstadt?“, korrigiere ich ihn. – „Ja, genau! Entschuldigung für das Missverständnis. Der Fährgarten ist ein beliebter Biergarten in Dresden. Dort könnt ihr an einem schönen Sommerabend entspannen.“ Die Lage an der Elbe könnte meiner Freundin gefallen.

Außerdem schlägt ChatGPT den Pfarrgarten St. Pauli vor. Mit dem Garten liegt die Software falsch, die Fährte ins Hechtviertel ist trotzdem gut: In der alten Ruine können wir ein Sommertheater oder Konzert besuchen – bestimmt ein besonderer Aufführungsort. ChatGPT und ich verstehen uns besser!

Die Software hat nicht vergessen, dass das Wochenendprogramm auch Bewegung enthalten soll, also schlägt sie für Sonnabend eine etwa vier-stündige Wanderung zur Bastei-Brücke und den Schwedenlöchern in der Sächsischen Schweiz vor. „Packt euch ein Picknick ein und genießt es inmitten der Natur oder kehrt in einem der Restaurants in der Sächsischen Schweiz ein. Das Gasthaus „Felsenmühle“ in Rathen ist eine gute Wahl.“

Da wäre ich mir nicht so sicher, denn die Felsenmühle liegt im Kirnitzschtal, also viel zu weit weg von unserer Wanderroute. Würde ich auf den Bot hören, stünden mein Besuch und ich mit hängendem Magen in der Pampa. „Nach eurer Outdoor-Erkundung könnt ihr am Nachmittag nach Dresden zurückkehren und euch frisch machen.“

Trotz aller Fehler: Dass der Chatbot an Picknick und Pausen „denkt“, finde ich irgendwie liebenswürdig.

Verblüffende Informationen zum Schluss

Und dann verblüfft mich der Bot komplett. Ich frage ihn, ob der Zwinger uneingeschränkt zu besichtigen ist, denn beim letzten Besuch meiner Freundin war er gesperrt. Antwort:

„Als KI-Modell habe ich keinen Zugriff auf Echtzeitinformationen oder aktuelle Bauzustände. Mein Wissen basiert auf den Informationen, die bis zu meinem Trainingszeitpunkt im September 2021 verfügbar waren. Es ist ratsam, vor eurem Besuch die offizielle Website des Zwingers oder andere zuverlässige Quellen zu konsultieren“.

Aha, 2021. Das hätte er ja schon mal eher mitteilen können. Für aktuelle Fragen ist ChatGPT also nutzlos: Speisekarten, Verkehrszustände, Öffnungszeiten – Fehlanzeige.

Gemessen an meinen hohen Erwartungen ist das Ergebnis zwar niederschmetternd. Doch da ich inzwischen das Gesprächsmuster verstanden habe, macht mir die Spielerei mit ChatGPT jetzt richtig Spaß. Entscheidend ist, sich präzise auszudrücken – auch ich muss also besser werden.

Was ist Chat-GPT? GPT-4 – so heißt die künstliche Intelligenz (KI) hinter ChatGPT. Entwickelt hat GPT-4 das Unternehmen Open Al mit Milliarden Dollar von Microsoft. Programme wie dieses haben mit gigantischen Datensätzen und viel Rechenkraft gelernt, Texte zu erzeugen, die wie von Menschen geschrieben wirken. Auf Anfrage liefern sie Ideen, Verbesserungsvorschläge für Texte oder gleich Geschäftsmodelle. Oder unterhalten sich einfach als nimmermüde Gesprächspartner mit dem Nutzer. Für Mahner gelten sie als erste Stufe von Artificial General intelligence (AGI) oder „Menschen-Level-Intelligenz“: Software, die so schlau ist wie ein Mensch. Ein Teil der Fachleute glaubt, dass selber lernende KIs über kurz oder lang die Fähigkeit des Menschen zum Handeln und Planen erreichen oder übertreffen. Viele fordern eine Speicherobergrenze für solche Programme. Andere sehen diese dramatischen Gefahren nicht, fordern aber international gültige Regeln für deren Einsatz.

Als meine Freundin schließlich in Dresden ankommt, laufen wir einfach los, ohne Blick auf die Liste. An der Kreuzkirche stoßen wir auf das Laden-Café Aha. „Sächsische Kartoffelsuppe – mit Tofu-Alternative“, steht da auf der Karte. Das Aha gibt es schon ewig, denke ich, das hätte ChatGPT nun wirklich kennen können.

Aber zum Glück ist die menschliche Intelligenz ja noch nicht am Ende. Wir sind hungrig und kehren ein. Ganz ohne KI.

