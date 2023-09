Hat sich der Tourismus in Dresden von Corona erholt?

Dresden. Dresden ist wieder häufiger Reiseziel. So fielen die Zahlen der Ankünfte und der Übernachtungen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 25 Prozent höher aus als im Vorjahreszeitraum. Das teilt das Rathaus mit und beruft sich dabei auf die neuen Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen.

Diese zeigten auch: Allein im Juli 2023 verzeichnete Dresden rund 202 000 Ankünfte und 411 000 Übernachtungen. Mit seiner bisherigen Jahresbilanz sei die Landeshauptstadt „der stärkste Tourismusmagnet in Sachsen“.

Seit 2022 neue Tourismusstrategie für Dresden

Doch in ganz Sachsen nehme der Tourismus zu und knüpfe perspektivisch an das Vor-Corona-Niveau an. Dresdens Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch führt die positive Entwicklung auf das Eigenmarketing der Stadt zurück. „Internationale Reisen erholen sich langsamer, sind jetzt aber zurück und bedeuten für Dresden ein deutliches Signal für weitere Investitionen in die Kommunikation in internationalen Märkten“, sagt Klepsch.

Erst 2022 hatte die Stadt gemeinsam mit der Branche eine neue Tourismusstrategie entwickelt, deren Umsetzung der Stadtrat beschlossen hatte. Zentrales Ziel dieser ist es, den „Charakter Dresdens als herausragenden Kultur-, Wissenschafts- und Forschungsstandort noch deutlicher in der internationalen Wahrnehmung zu verankern“.

