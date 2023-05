﻿Klaute Reinigungskraft Bargeld aus Firmen im Hafen Dresden?

Dresden. Zwischen November 2021 und Januar 2022 verschwand aus den Büroräumen einiger Firmen im Dresdner Alberthafen Geld - aus Kassetten, Tresoren oder Aktentaschen. Wegen Diebstahls sitzt nun Sven W. vor dem Dresdner Amtsgericht. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte in der Oberelbe GmbH zweimal aus unverschlossenen Schreibtischen und Kassetten den Tresorschlüssel genommen und damit den Tresor im Nachbarbüro geöffnet und geplündert – Schaden rund 1700 Euro. Im Büro einer Lagerfirma habe er, so die Anklage, einem Mitarbeiter das Portemonnaie mit 350 Euro aus der Aktentasche gestohlen.

Mehrere Tausend Euro gestohlen

Im Januar 2022 traf es eine Recyclingfirma. Die büßte an einem Tag 8150 Euro ein. 5000 Euro wurden aus einem Tresor geklaut – auch hier lag der Schlüssel dazu auf einem Schreibtisch, der Mitarbeiter hatte nur kurz den Raum verlassen. In einem anderen Büro soll der Angeklagte aus einer unverschlossenen, in einem Schrank abgestellten Geldkassette 3150 Euro gestohlen haben. Die Mitarbeiterin saß zwar im Raum, hatte ihm aber den Rücken zugedreht. Das ist schon dreist.

Angeklagter war Reinigungskraft in den Firmen

„Mit den Tresorschlüsseln ist man nicht sonderlich aufmerksam umgegangen“, fand der Richter. Stimmt, aber es ist auch ein bisschen verständlich, dass alle so sorglos waren. Sie kannten Sven W., der war Reinigungskraft und putzte in den Firmen. Er war zwar da, aber man hat ihn gar nicht richtig wahrgenommen, und man hatte ja auch Vertrauen.

Dieb muss Ortskenntnisse haben

Der Angeklagte wollte sich nicht äußern. Der Verteidiger bezweifelt die Vorwürfe. Es seien ja noch mehr Leute dort gewesen, auch von der Putzfirma, argumentierte er. Einig war man sich, dass der Dieb, wer immer es war, ortskundig gewesen sein muss. Die Geldbörse – ohne Bargeld – wurde in einem Hausbriefkasten gefunden, der ziemlich versteckt ist. Und man muss ja auch wissen, zu welchem Tresor welcher Schlüssel passt.

DNA an Mülltüte gefunden

Auf dem Gelände hatte man eine Mülltüte mit Geld und der DNA von Sven W. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich an einer Mülltüte die DNA einer Reinigungskraft befindet“, erklärte der Anwalt. Da hat er recht, das ist nicht ungewöhnlich – wenn in der Mülltüte aber Bargeld ist, schon. Hat Sven W. nicht nur Staub, sondern auch Geld weggeputzt? Zum nächsten Prozesstag sind Zeugen geladen, die etwas Licht ins Dunkle bringen sollen.

