Reicker Straße wird sicherer für Radfahrer

für Radfahrer ist die Reicker Straße in Dresden-Strehlen seit eh und je ein übles Pflaster, immer wieder kommt es auf der breiten, schnurgeraden Piste zu Unfällen mit teils schwer Verletzten oder gar Toten. So geschehen auch Anfang 2020, als eine Frau ihr Leben verlor.

Weil es auf der Reicker Straße in Dresden immer wieder zu schweren Unfällen kommt, lässt die Stadt dort endlich Radwegmarkierungen anbringen. © Quelle: Roland Halkasch/Archiv

Schon länger verfolgen die Verantwortlichen im Dresdner Rathaus deshalb Planungen, um die Straße zu entschärfen. Nun wird es konkret: Noch bis zum 18. September erhält das gefährliche Pflaster Radfahrstreifen, um die Sicherheit der Radler zu stärken. Gut und längst überfällig. Jetzt lesen

Wir sind über Jahre konditioniert worden, nur das Neue gut zu finden. Es muss ein Umdenken stattfinden. Alexander Pötzsch Dresdner Architekt, über die Art und Weise des Bauens

Ein Trilex-Zug der Länderbahn und eine Regionalbahn der Deutschen Bahn am Bahnhof Dresden-Neustadt. © Quelle: Sebastian Kositz

Totaler Stillstand: Keine Züge zum Flughafen Dresden, nach Bautzen, Zittau und Kamenz

Die Bahn baut am Stellwerk in Bischofswerda. Ab Donnerstagabend dreht sich deshalb auf den Verbindungen von Dresden in Richtung Flughafen, nach Bautzen, Zittau, Kamenz und Königsbrück kein Rad mehr. Jetzt lesen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) während der Haushaltsdebatte im Bundestag. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Scholz will „Deutschland-Pakt“: „Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid“

Die politische Debatte ist um einen Begriff reicher. Bundeskanzler Scholz schlägt in der Generaldebatte des Bundestags einen „Deutschland-Pakt“ vor – und macht der Opposition damit ein Angebot zur Zusammenarbeit. Jetzt lesen

10 Uhr: Feierliche Übergabe des sanierten Blockhauses Dresden an die Staatlichen Kunstsammlungen. Im Frühjahr 2024 soll im Blockhaus das Archiv der Avantgarden – die Sammlung des deutsch-italienischen Sammlers Egidio Marzona – eröffnet werden. Ort: Vorplatz, Neustädter Markt, 01097 Dresden.

13 Uhr: Präsentation der neuen Sonderbriefmarke „Dresden Frauenkirche“ aus der Serie „Zeitreise Deutschland“ der Deutschen Post.

16 Uhr: Stadtrat Dresden - Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung steht eine Aktuelle Stunde zu den Entwicklungen um das Pumpspeicherwerk Niederwartha und zur Zukunft des Stauseebades Cossebaude. Außerdem geht es unter anderem um den finanziellen Mehrbedarf für Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung und Verpflegung geflüchteter Menschen im Jahr 2023 sowie eine Transparenzsatzung für Dresden, die die Transparenz öffentlicher Daten und den Anspruch auf Informationsfreiheit gewährleistensoll. Übertragung per Livestream im Internet

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, bei einer Pressekonferenz der "Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung" im September 2022. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Regierungskommission zur Zukunft der Krankenhäuser präsentiert heute ihre Vorschläge für eine Reform des Rettungsdienstes. Der soll durch neue Leitstellen entlastet werden. Dort könnte für Anrufer der Rettungswagen geschickt oder ein Termin bei Praxis oder Arzt gebucht werden. Es handelt um die neunte Stellungnahme der Regierungskommission. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Kommissionsmitglied Rajan Somasundaram, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme am Charité Campus Benjamin Franklin, stellen sie auf einer Pressekonferenz in Berlin vor.

Mehr als 1000 persönliche Gegenstände von Freddie Mercury, darunter seine extravaganten Bühnenkostüme, handgeschriebene Entwürfe von „Bohemian Rhapsody“ und der Babyflügel, mit dem er die größten Hits von Queen komponierte, wurden in einer Ausstellung bei Sotheby's London vor ihrer Versteigerung gezeigt. © Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

... der Nachlass von Queen-Sänger Freddie Mercury: 1400 Dinge werden versteigert – auch sein legendärer Flügel

Freddie Mercury zählt zu den größten Ikonen der 70er und 80er Jahre. Ab Mittwoch wird der Nachlass des Queen-Sängers versteigert. Welche Objekte werden angeboten? Jetzt lesen

