﻿Reichen in Dresden die Plätze an Oberschulen?

Dresden. Nach dem Vorliegen der Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Dresden rechnet Bildungsbürgermeister Jan Donhauser trotz eines ungewöhnlichen Trendwechsels mit ausreichend Plätzen an Oberschulen und Gymnasien. „Davon können Sie ausgehen“, sagte der CDU-Politiker auf DNN-Anfrage.

Die Zahlen für die Anmeldungen für die fünften Klassen in Gymnasien, Oberschulen und die bislang zwei Gemeinschaftsschulen sind auf der einen Seite deutlich gestiegen. Insgesamt haben sich 4475 Kinder für die 5. Klassen an den öffentlichen Schulen in Trägerschaft der Stadt oder des Landes angemeldet. Im vergangenen Jahr waren es 4165 Jungen und Mädchen, mehr als 300 weniger.

Mehr Entscheidungen für Oberschulen

Trotz der Flüchtlingszahlen im Zusammenhang mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine entspreche das weitgehend den Erwartungen der Stadt, sagte der Bildungsbürgermeister. Insgesamt gibt es in Dresden aktuell etwa 1300 Flüchtlingskinder im schulpflichtigen Alter, die sich aber auf verschiedene Jahrgänge verteilen.

Weniger kalkulierbar war jedoch die Entscheidung von Eltern und Kindern dafür, ob der weitere Bildungsweg an einem Gymnasium oder einer Oberschule fortgesetzt werden soll. In den letzten Jahren neigte sich die Waage immer mehr zum Abitur. Doch in diesem Jahr wuchs der Anteil der Anmeldungen an den Oberschulen wieder.

1780 Kinder wollen ihren Weg an einer Oberschule fortsetzen. 282 Schüler zieht es im August an eine der beiden Gemeinschaftsschulen in Dresden in die fünfte Klasse. Zusammen macht das einen Anteil von 46,1 Prozent aus. Im vergangenen Jahr lag dieser gemeinsame Anteil bei lediglich 39 Prozent und im Jahr davor bei 42,7 Prozent.

Donhauser: Keine Kapazitätsprobleme

Donhauser sieht darin für die Gesamtkapazitäten in der Stadt keine Probleme. Wie immer gibt es zwischen den Schulen jedoch teilweise erhebliche Unterschiede. So verzeichnet die 88. Oberschule in Dresden-Hosterwitz lediglich 9 Anmeldungen, an der 62. Oberschule stadteinwärts in Loschwitz sind es dagegen nach den Zahlen aus dem Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) 102. Bei drei fünften Klassen mit maximal je 28 Schülern ist die Aufnahme von 84 Kindern möglich.

Auch bei den Gymnasien gibt es wie in allen Jahren deutliche Unterschiede. So verzeichnet das Gymnasium Bürgerwiese 214 Anmeldungen, in Gorbitz sind es 58. Das Interesse an Schulen hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem geht es dabei um Lage, Ausstattung und Verkehrsanbindung. Eine pauschale Aussage über die Qualität kann den Zahlen nicht zugeschrieben werden.

Am 26. Mai sollen die Eltern die Aufnahmebescheide von den Schulen erhalten. Bis dahin läuft ein aufwendiger Abstimmungsprozess. Dabei geht es auch um die Zahl der Klassen, die an Schulen gebildet werden. „Die Klassenbildungsgespräche mit dem Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden, beginnen Mitte März 2023“, erklärte Donhauser. Das Land stellt die Lehrer für die Schulen. Die Aufnahmezahlen hängen auch von den Zweit- und Drittwünschen ab, die Eltern bei der Anmeldung angeben können.

Losverfahren bei Platzmangel

In den Schulen werden Geschwisterkinder bei der Aufnahme bevorzugt, teilweise gibt es Aufnahmeentscheidungen in Abhängigkeit vom Schulweg oder speziellen Voraussetzungen wie beim Sportgymnasium. Gibt es mehr Bewerber als Plätze greifen, die Schulleiter zum Losverfahren, um gerichtsfeste Aufnahmeentscheidungen zu treffen. Wer dabei nicht zum Zug kommt, wird schließlich an Schulen mit freien Plätzen umgelenkt.

Daher haben hohe Anmeldezahlen an Schulen Licht und Schatten. Schulleiter Jens Reichel vom Gymnasium Bürgerwiese erklärte auf Anfrage: „Prinzipiell freut es uns natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern auch nach 15 Jahren, die es uns gibt, immer noch gern zu uns kommen.“ 2014 hatten die Schule sogar mehr als 250 Anmeldungen.

Im vergangenen Jahr sei im Einvernehmen mit Stadt und Lasub eine siebente 5. Klasse gebildet worden. Die Schule hat damit grundsätzlich pro Jahrgang sechs Klassen derzeit und einmal eine siebente. „Aber vielleicht wird das auch dieses Jahr nochmal verhandelt“, sagte Reichel, ohne den Abstimmungsprozessen vorgreifen zu können. Bei sieben Klassen könnte die Schule maximal 196 Kinder aufnehmen. „Komme es zum Losentscheid, gelten nur die 54 Geschwisterkinder als gesetzt“, erklärte Reichel. Da die Schule zentral gelegen und gut erreichbar sei, gebe es kein Schulwegkriterium.

Donhauser verweist auf Förderbedarf

Doch selbst bei einer siebenten Klasse wäre noch unklar, wie viele Kinder die Schule wirklich aufnehmen kann. Das gilt auch für alle anderen Schulen. Für den Fall, dass Schulen Kinder mit besonderem Förderbedarf aufnehmen, kann teilweise die Zahl der Kinder in einer Klasse reduziert werden, um den Förderbedarf absichern zu können.

Hier sieht Dresdens Bildungsbürgermeister eine Unwägbarkeit für die Kapazitäten an den Schulen. „Von immer größerer Bedeutung werden die Gewichtungszuschläge bei der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Oberschulen und Gymnasien und der damit reduzierten Obergrenze für Schülerzahl pro Klasse.“ Dies beeinflusse immer stärker die Klassenbildung.