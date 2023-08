Greenhouse in Dresden: 500 Würmer als Helfer in der Küche?

Dresden. Für viele mit dem sprichwörtlichen „grünen Dauen“ ist es mittlerweile ganz normal, auf dem eigenen Balkon oder der Fensterbank selbst Tomaten, Paprika oder anderes Gemüse anzubauen und sich über die Ernteerfolge zu freuen. Die Initiative „Mein Einkaufsbahnhof“ (MEKB) geht noch einen Schritt weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter dem Motto „Gemüse macht glücklich“ gibt sie mit ihrem Greenhouse vom 24. August bis zum 5. September im Bahnhof Dresden-Neustadt nicht nur Tipps zum Beispiel für die Anzucht von Tomaten in der Flasche oder Gemüse aus der Regenrinne, sondern auch für den ressourcenschonenden Umgang mit Gemüseabfällen in der Küche.

Humus aus dem Wurmcafé

Ein Highlight, an dem sich die Geister scheiden dürften, ist das Wurmcafé. 500 Regenwürmer sollen damit in einer Holzkiste als Möbelstück in der Küche pro Jahr aus Pflanzenabfällen bis zu 10 Kilogramm Dünger für Zimmerpflanzen machen. Wer dabei sofort an Schimmel, üble Gerüche und ungebetene Bewohner denkt, liegt nicht ganz falsch. Denn mit den Wurmcafés, die in verschiedenen Varianten im Handel zu finden sind, kann man durchaus einiges falsch machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Vorteil der Holzboxen, die das Greenhouse im Bahnhof präsentiert, sei die geringe Schimmelbildung im Vergleich zu Kunststoffvarianten, heißt es bei MEKB. Und wie die Holzkisten des österreichischen Anbieters Wormsystems, die mit kleinen Zeichnungen der Künstlerin Saskia Ploen verziert sind, auch geruchssicher betrieben werden, erfahren Besucher im Greenhouse und in einem Workshop.

„Regrow“ – Küchenabfälle nachwachsen lassen

Dass Küchenabfälle nicht nur in der Biotonne oder im Kompost landen müssen, zeigt das Prinzip „Regrow“. Aus der abgeschnittenen Wurzel von Porree wächst dabei der Lauch nach, aus dem oberen Ende einer Möhre sprießt neues Kraut, aus dem man zum Beispiel Pesto herstellen kann.

Auch mit Ingwer, Kurkuma, Chinakohl, Stangensellerie und weiteren Gemüsesorten funktioniert „Regrow“. Es muss also gar nicht alles, was an Pflanzenresten in der Küche anfällt, in die Tonne – oder auf den Speiseplan der 500 Würmer.

Wer sich vor denen ekelt und mit ihnen auf keinen Fall die Wohnung teilen möchte, erhält ja im Greenhouse vielleicht trotzdem interessante Einblicke. Für Kinder zum Beispiel könnten „Regrow“ und „Wurmcafé“ ja lehrreich demonstrieren, dass Gemüse nicht aus dem Supermarkt und die Erde für Zimmerpflanzen nicht aus dem Baumarkt kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internet einkaufsbahnhof.de/news/greenhouse-2023, wurmkiste.at/wurmkomposter/

DNN