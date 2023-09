Regionalexpress Leipzig-Dresden muss längere Toilettenpause einlegen

Leipzig. Weil alle Toiletten kaputt waren, musste ein Regionalexpress in Sachsen außerplanmäßig einen verlängerten Halt einlegen. Mitreisende hatten sich beim Bahnpersonal gemeldet und baten darum, ihre Notdurft erledigen zu können. „Daraufhin entschieden sich unsere Mitarbeitenden an Bord für eine pragmatische Lösung und verlängerten den planmäßigen Halt in Riesa um einige Minuten“, so eine Bahnsprecherin am Mittwoch auf LVZ-Nachfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorfall habe sich demnach bereits am 26. August im Regionalexpress RE50 auf der Strecke zwischen Dresden und Leipzig ereignet. „Leider waren die Toiletten nicht funktionstüchtig“, so die Bahnsprecherin weiter. Ob der Defekt bereits bei Fahrtantritt bekannt war, blieb unklar. „Bei dem beschriebenen Fall handelt es sich um einen bedauerlichen Einzelfall“, hieß es weiter.

Das Unternehmen entschuldigte sich am Mittwoch für die Unannehmlichkeiten.