Reges Interesse am 49-Euro-Ticket in Dresden

Run auf das Deutschlandticket: Seit Ende vergangener Woche nehmen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) Vorbestellungen für das 49-Euro-Ticket entgegen – und können sich dabei über reges Interesse freuen. Mehr als 3000 Menschen haben sich das Ticket in Form einer Chipkarte bereits geordert.

Das Interesse in Dresden am Deutschlandticket ist groß. © Quelle: Robert Michael/dpa

Demnach haben sich 2650 Kunden, die bereits eine Abo-Monatskarte haben, für einen Wechsel entschieden. Zudem vermelden die DVB fast 800 Neuabschlüsse. Bis zum 1. Mai, wenn das Deutschlandticket eingeführt wird, werden diese Zahlen sicher noch weiter in die Höhe klettern. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wenn die Stadt nicht umsteuert, wird die Straße nach veralteten Plänen von vor zehn Jahren saniert und bleibt damit mindestens 30 Jahre ohne Radwege. Edwin Seifert ADFC-Geschäftsführer in Dresden, über die Umbaupläne der Gostritzer Straße

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

In Erwartung einer Stadtratsentscheidung zur Anhebung der Gebühren für das Anwohnerparken hatte die Stadt Dresden in einer Übergangsregelung nur noch Parkausweise mit einem halben Jahr Gültigkeit ausgestellt. Doch die Entscheidung kam gar nicht. © Quelle: dpa/Stadt Dresden, Montage: DNN

Posse um Bewohnerparkausweise in Dresden: Übergangsregelung rechtens oder voreilig?

Im Vorgriff auf eine Preiserhöhung fürs Bewohnerparken zur Finanzierung des ÖPNV hat die Stadt Parkausweise nur noch für ein halbes Jahr verlängert – für viele wurden sie damit teurer. Doch der Stadtratsbeschluss kam gar nicht. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Warnstreiks im Nahverkehr gab es in den vergangenen Tagen schon einige: Verschlossen und menschenleer ist hier die U-Bahn-Station Aegidientorplatz in Hannover am 3. März. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Bundesweiter Verkehrsstreik am 27. März: Bahn, ÖPNV, Flughäfen und Autobahn wären betroffen

Keine Züge, keine Busse und Straßenbahnen, auch Flughäfen bestreikt: Die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wollen einen halben Tag lang den Verkehr in Deutschland gemeinsam lahmlegen. Es könnte erst der Auftakt für noch massivere Streiks in den Osterferien werden. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr bis 10.45 Uhr: Schadstoffmobil in Leuben - Die mobile Schadstoffsammlung der Stadt mach heute an der Bosewitzer Straße/Bahnhofstraße in Großschachwitz Station.

11.15 Uhr bis 14.15: Schadstoffmobil in Prohlis - Dort finden heute von 11.15 Uhr bis 12 Uhr an der Boxberger Straße (Höhe Schule) und von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr an der Uhdestraße/Feuerbachstraße mobile Schadstoffsammlungen statt.

14.45 Uhr bis 19 Uhr: Schadstoffmobil in Plauen - In diesem Dresdner Stadtbezirk gibt es heute gleich an drei Stellen mobile Schadstoffsammlungen: 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr an der Räcknitzhöhe/Rubensweg, 16.15 Uhr bis 17 Uhr an der Bienertstraße/Hohe Straße und 17.30 Uhr bis 19 Uhr an der Altenzeller Straße/Liebigstraße.

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Plauen - In der öffentlichen Sitzung informiert das Straßen- und Tiefbauamt über die Baumaßnahme Würzburger Straße. Außerdem geht es um Vorschläge zur Sanierung des Voksparkes Räcknitz, für Verkhrssicherheitt am Westendring und Tempo 30 auf der Coschützer Straße. Ort: Stadtbezirksamt Plauen, Ratssaal, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

Was heute wichtig wird

Prohlis ist vor allem geprägt durch die Ende der 1970er Jahre errichteten Plattenbauten. © Quelle: Sebastian Kositz

Die bisherigen Ergebnisse zum „Masterplan Prohlis 2030+“ werden seit Ende Februar in einer Ausstellung im Einkaufszentrum „KIEZ“ gezeigt (montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr). Heute haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, beim Besuch der Ausstellung mit Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt zur zukünftigen Entwicklung von Prohlis ins Gespräch zu kommen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Wer in Bhutan den Tempel „Tigernest“ besuchen will, muss einen Wanderweg nehmen und die Kamera draußen abgeben. Foto: imago images/Westend61

... ein Königreich, in dem Glück wichtiger ist als Geld

Das Königreich Bhutan im Himalaya ist geheimnisvoll und rätselhaft: Unberührte Landschaften, faszinierende Tempel und außergewöhnlich glückliche Menschen. Wir nehmen Sie in unserem 360-Grad-Video mit. Jetzt lesen

