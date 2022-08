Höchsttemperaturen in der Landeshauptstadt – da ist ein kaltes Wasser nicht nur erfrischend, sondern auch gesundheitlich notwendig. Kostenfrei gibt es das in zahlreichen Läden und Cafés.

Refill-Initiative: Kostenfreies Trinkwasser an über 70 Stationen in Dresden

Dresden. Bis zu 34 Grad zeigte das Thermometer am Mittwoch in der Landeshauptstadt. Auch der heutige Donnerstag verspricht keine Abkühlung. Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, genug Wasser zu trinken. Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke): „Besonders Kinder, Ältere, sportlich Aktive und Menschen, die im Freien arbeiten, sollten an heißen Sommertagen darauf achten.“ Ihr Amt empfiehlt zudem chronisch Kranken, ihren Arzt hinsichtlich der richtigen Trinkmenge zu konsultieren.

Erkennbar an blauem Aufkleber

Praktisch: Für die gesundheitlich notwendige Erfrischung müssen die Dresdner an über 70 Orten keinen Cent zahlen. In zahlreichen Cafés, Restaurants und Kultureinrichtungen lässt sich ein Mehrwegbecher oder eine mitgebrachte Flasche kostenfrei auffüllen. Die Partner der Refill-Initiative der Stadt sind an einem blauen Aufkleber mit Tropfensymbol zu erkennen, der jeweils am Schaufenster oder der Außenwand angebracht ist.

Zudem bietet die Stadt neun öffentliche Trinkbrunnen. Alle Standorte lassen sich auf der Seite der Stadt Dresden im Themenplan in der Kategorie Gesundheit finden. Dazu genügt der Eintrag "Rifill" in der Suchfunktion.

Weitere Partner gesucht

In Anbetracht der Höchsttemperaturen wirbt Bürgermeisterin Kaufmann um weitere Partner für die Initiative: "Wir freuen uns, wenn weitere Partner kostenfreies Trinkwasser in ihrem Laden, Café oder Büro anbieten." Interessierte Unernehmen werden gebeten, sich beim Info-Telefon des Amts für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zu melden: 0351 4889633. Daraufhin nimmt die Stadt die neuen "Refill-Stationen" in den Themenstadtplan auf.

Internet: dresden.de/hitze

Von vd