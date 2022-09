﻿Rechter Aufmarsch am 3. Oktober in Dresden: Bündnis macht dagegen mobil

Auf der Waldschlösschenbrücke will am Tag der Deutschen Einheit eine rechtsextreme Gruppe aufmarschieren.

Dresden. Ein breites Bündnis aus Initiativen, Parteien und Menschen aus dem Dresdner Osten will sich am Tag der Deutschen Einheit einer geplanten Kundgebung der rechtsextremen „Heidenauer Wellenlänge“ auf der Waldschlösschenbrücke entgegenstellen. Unter dem Motto „Haltung zeigen! Verbinden statt spalten“ möchten die Teilnehmer am Montag ab 15.30 Uhr ein Zeichen gegen Hass und Hetze setzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer wieder hatte die Heidenauer Wellenlänge in der Vergangenheit Kundgebungen und De­monstrationen in Dresden organisiert, dabei unter anderem erst ge­gen Flüchtlinge, später auch gegen die Coronaschutzmaßnahmen gehetzt. Am Montag will die rechtsextreme Gruppe auf der Waldschlösschenbrücke nun wegen der hohen Energiepreise mobil machen.

Grüne, SPD, Linke und FDP beteiligen sich

Das dagegen formierte Bündnis möchte verhindern, "dass antidemokratische Kräfte am Tag der Deutschen Einheit einen zentralen Platz in Dresden für ihre Zwecke missbrauchen". Schon mehrfach hatte ein Bündnis, hinter dem Menschen, Parteien und Initiativen aus den Stadtbezirken Blasewitz und Loschwitz stecken, Haltung gezeigt bei rechten Auf­märschen – darunter auch bei Aktionen der Heidenauer Wellenlänge am Blauen Wunder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An dem Gegenprotest wollen sich Vertreter der Grünen, Linken, SPD und FDP beteiligen. „Wenn in unserer Mitte Hass verbreitet und ein Keil in unsere Gesellschaft getrieben werden soll, stellen wir uns dem selbstverständlich entgegen“, sagt Wolf-Georg Winkler für die Regionalgruppen Blasewitz und Elbhang der Grünen. Steffen Beetz von den Linken Loschwitz/Schönfeld Weißig will für ein respektvolles und tolerantes Miteinander werben.

Früher Frontmann von Pegida angekündigt

Aus Sicht von Andreas Ueberbach vom SPD-Ortsverein Dresden Elbhang/Schönfelder Hochland gehe es „diesen Leuten“ darum, „die Uhr ganz weit zurückzudrehen“. Das wollen die Sozialdemokraten nicht zulassen. Die Taktik, die Umtriebe rechtsextremer Gruppen zu ignorieren, geht nicht auf, erklärt der Loschwitzer FDP-Stadtbezirksbeirat Martin Wosnitza: „Die Zeit ist deshalb längst gekommen, dass sich die Zivilgesellschaft dieser Gefahr bewusst werden muss und sich aktiv für die Erhaltung der Demokratie und unserer Werte einsetzt.“

In ihrem Aufruf für die Kundgebung auf der Waldschlösschenbrücke kündigt die Heidenauer Wellenlänge als Redner unter anderem auch „Ed, der Holländer“ an. Edwin Wagensveld, so der richtige Name, zählte lange zu den Frontleuten bei Pegida, wo er mit radikalen Äußerungen auffiel. Im Frühjahr 2018 hatte das Landgericht Würzburg ihn wegen Steuerhinterziehung zu ei­ner Freiheitsstrafe verurteilt.

Auch AfD plant Kundgebung am 3. Oktober

Am Tag der Deutschen Einheit ruft auch die Dresdner AfD unter dem Motto „Unser Volk zuerst“ zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz auf. Für Bühlau ist indes laut Stadt ein so genannter Montagsspaziergang angezeigt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige