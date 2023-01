﻿Reaktionen zum Beben in der CDU-Fraktion in Dresden

Dresden. Man muss sich ja nicht so wichtig nehmen. Während in den sozialen Netzwerken am Wochenende Stadträte vieler Fraktionen darüber debattierten, wie es dazu kommen konnte, dass CDU-Stadtrat Steffen Kaden bei der Wahl zum Wirtschaftsbürgermeister am Donnerstagabend im Stadtrat scheiterte, postete Kaden demonstrativ ein Foto von sich in Skiausrüstung mit dem knappen Kommentar: „Altenberg“.

Was passiert, wenn Kaden zurückzieht?

Kaden hat es selbst in der Hand, wie es weitergeht. Tritt er wieder zur Bürgermeisterwahl an, geht es im Stadtrat im März in die nächste Runde. Lehnt er aber eine erneute Kandidatur ab, wird die Stelle neu ausgeschrieben. Welche Partei dann ihren Bewerber durchbringt, ist in diesem unübersichtlichen Stadtrat ungewiss.

Nicht die einzige offene Frage

Nicht die einzige offene Personalfrage für die CDU nach dem Rücktritt des Fraktionsvorsitzenden Peter Krüger. „Wir haben großen Respekt für die Entscheidung von Peter Krüger. Wir wissen, was er für die Fraktion in den letzten Jahren geleistet hat. Wir danken ihm dafür herzlich im Namen aller Fraktionskollegen. Gemeinsam werden wir in der Fraktion alles weitere beraten. Dass wir dabei weiterhin auf unseren Finanzexperten setzen können, ist für unsere weitere Arbeit wichtig“, erklärten die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Heike Ahnert und Mirko Göhler.

Heiße Spur führt zu den Stellvertretern

Wer wird Krügers Nachfolge antreten? Die Stellvertreter sind sicher eine heiße Spur, der Fraktionsvorstand – zu dem Matthias Dietze und Anke Wagner gehören – sicher auch. Sollte Kaden das Bürgermeisteramt nicht mehr anstreben, wäre er erste Wahl für den Fraktionsvorsitz, der alte Hase Ingo Flemming könnte das Amt auch ausfüllen, wenn er nicht auch noch im Landtag sitzen würde.

Krisengipfel am Montagabend

Viel Diskussionsstoff für CDU-Kreisvorstand und Fraktion, die sich am Montagabend zum Krisengipfel treffen. „Wie verabredet werden sich die Spitzen von Partei und Fraktion treffen und zur strategischen Neuausrichtung im Hinblick auf die Wahl eines weiteren Beigeordneten lösungsorientiert diskutieren. Der CDU-Fraktion obliegt es, in ihren eigenen Reihen eine Nachfolge für den Fraktionsvorsitz zu finden“, ließ CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel mitteilen.

Politische Verantwortung gezeigt

Reichel bedankte sich bei Krüger für dessen jahrelanges Engagement. „Als Stadtrat und Fraktionsvorsitzender hat er auch während schwierigster Zeiten Verantwortung getragen und vieles für Dresden und unsere Bürger erreicht.“ Er habe großen Respekt dafür, dass Peter Krüger nun auch in eigener Sache eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen habe, die niemanden leicht fallen könne, so Reichel. „Politische Verantwortung ist eine eigene Kategorie, in der nur wenige Größe zeigen können.“

Freie Wähler: Reichel sollte auch gehen

Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger zollte Krüger Respekt für seine Entscheidung. „Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein fairer Gesprächspartner ist. Aus unserer Sicht ist er an der Zerrissenheit der Partei und der Fraktion gescheitert.“ Wenn der CDU-Kreisvorsitzende Anstand hätte, so Genschmar, müsse er die gleiche Konsequenz ziehen wie Krüger. „Markus Reichel hat den gescheiterten Kurs der Zusammenarbeit mit Grünen und Linken mitbestimmt und mitgetragen.“