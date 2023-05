Razzien bei der „Letzten Generation“ auch in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

man kann darüber trefflich streiten, ob die Aktionen der „Letzten Generation“ zielführend sind. Ob sie die Politik tatsächlich zu einem Umdenken und Handeln veranlassen. Ob Klimaaktivisten mit dem Festkleben auf den Straßen oder dem Beschmieren von Gemälden den Kipppunkt verlangsamen oder gar stoppen können. Aber den mehrheitlich jungen Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, vorzuwerfen, sie seien eine kriminelle Vereinigung ist dann doch schon sehr gewagt.

Polizisten tragen bei einer Hausdurchsuchung in Berlin-Kreuzberg einen Karton zu einem Fahrzeug. Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Zuge eines Ermittlungsverfahrens zu Mitgliedern der "Letzten Generation" 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

So geschehen gestern: Bundesweit hatten Razzien in 15 Objekten stattgefunden, auch in zwei Dresdner Gebäuden. Koordiniert wurde die Aktion von den Landesbehörden in Bayern. In sieben Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. „Aufgrund zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung, die seit Mitte des Jahres 2022 eingingen“, heißt es von Seiten der Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Fragt sich jetzt nun, wer mehr Rechte hat: Genervte Autofahrer, die im Stau stehen, oder Aktivisten, die für unser aller Wohlergehen demonstrieren? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir stehen mit unseren Namen und Gesichtern für unseren Protest. Wir kündigen an, was wir vorhaben. Wir führen Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, mit der Polizei, mit Kirchenoberhäuptern. Was ist daran kriminell? Aimée van Baalen Sprecherin der "Letzten Generation"

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Frauenkirche erstrahlt wieder in den Nächten, wenn auch in reduzierter Form. © Quelle: Robert Michael

Das berühmte Wahrzeichen von Dresden soll wieder beleuchtet werden

Die Frauenkirche, das berühmte Wahrzeichen von Dresden, wird demnächst nachts wieder beleuchtet. Das kündigten jetzt Verantwortliche für das Gotteshaus an. Das ist geplant. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Polizisten kontrollieren an der Kontrollstelle im bayerischen Kiefersfelden an der Autobahn 93 Fahrzeuge, die aus Österreich nach Deutschland kommen. Gerne würde die sächsische Landesregierung auch im Freistaat Grenzkontrollen eingerichtet wissen. Doch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist dagegen. Nun macht Sachsen einen neuen Vorschlag. © Quelle: Sven Hoppe/dpa

Zoff um Grenzkontrollen: Sachsen hofft auf Einlenken des Bundes

Nach dem Flüchtlingsgipfel hoffte Sachsen, auch bald Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien einrichten zu können. Doch der Bund sträubt sich. Gelingt ein Kompromiss? Jetzt lesen





DFL-Plan geplatzt: Klubs stimmen gegen Investoren-Einstieg im Profifußball

Der Investoren-Deal der DFL ist geplatzt.

Die Erst- und Zweitligisten haben den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga abgelehnt. Ein entsprechender Antrag habe am Mittwoch auf der außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten, berichteten Teilnehmer nach dem Ende der Sitzung. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Bahn-Infozentrum - Die Deutsche Bahn eröffnet in Heidenau ihr neues Infozentrum für die Neubaustrecke Dresden-Prag.

16 Uhr: Jugendhilfeausschuss der Stadt Dresden - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für die Träger der freien Jugendhilfe von Kindertageseinrichtungen, um die Forderung, Anliegern „Spielstraßen auf Zeit“ zu ermöglichen und die Vorschlagsliste für das Jugendschöffenamt in den Jahren 2024 bis 2028. Ort: Neuen Rathaus, Festsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

Lieferando-Warnstreik in Dresden, 17 Uhr vor dem „HUB“, 19 Uhr am Goldenen Reiter

Was heute wichtig wird

Das Thema künstliche Intelligenz betrifft immer mehr Bereiche unseres Lebens und wird mit seinen positiven wie negativen Aspekten heftig diskutiert. (Symbolfoto) © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Beim Sächsischen KI-Kongress diskutieren Vertreter aus Wirtschaft und Politik die Bedeutung Künstlicher Intelligenz im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext sowie die verantwortungsvolle Nutzung dieser Technologien. Dazu gehören Themen wie KI-Einsatz in der Forschung, Unternehmen, Bildung, im Verbraucherschutz sowie die rechtliche Regulierung der KI durch den AI-Act und die Nutzung von ChatGPT. Der KI-Kongress findet nach dem Auftakt im Jahr 2021 in Leipzig nun heute von 10 bis 17 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden von 10 bis 17 Uhr statt.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Kann eine verpflichtende Zeiterfassung das Arbeitsleben vieler Menschen gesünder machen? Expertinnen und Experten sind sich uneinig. © Quelle: SergeyNivens/Depositphotos.Com

... ein interaktives Tool: Wie viel arbeiten Sie eigentlich im Vergleich zu anderen?

Mehr arbeiten oder auf vier Tage pro Woche reduzieren? Wie sich dem Fachkräftemangel in Deutschland begegnen lässt, darüber gehen die Meinungen stark auseinander. Ein interaktives Tool zeigt Ihnen, wie viel Sie im Vergleich zu anderen Deutschen arbeiten – und wo es bei den Arbeitszeiten noch Luft nach oben gibt. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

DNN