﻿Razzia in Hooligan-Szene - Drei Festnahmen im Erzgebirge

Verstoß gegen das Waffengesetz

Polizeieinsatz: Mann taucht mit Luftgewehr vor Dresdner Bürgerbüro auf

Mit einem Luftgewehr in der Hand hat sich am Dienstag ein Mann von Radebeul aus in Richtung eines Dresdner Bürgerbüros aufgemacht. Was er vorhatte, ist zunächst nicht bekannt.