260 Bedienstete der Steuerfahndungen Dresden und Köln, des Zolls sowie der Landes- und Bundespolizei haben am Dienstag insgesamt über 30 Objekte durchsucht. Es liegt der Verdacht der Steuerhinterziehung in der Gastronomie vor.

Bekämpfung von Straftaten in der Gastronomie: Razzien auch in Dresden

Dresden. Unter der Führung der Staatsanwaltschaft Dresden und der Staatsanwaltschaft Köln haben am Dienstag Durchsuchungen in Privat- und Geschäftsräumen sowie in gastronomischen Einrichtungen im Großraum Dresden, in Köln, in Koblenz und in Kempten stattgefunden. Es liegt der Verdacht der Steuerhinterziehung im Zeitraum 2015 bis heute im Zusammenhang mit der Nutzung manipulierter Kassensysteme und anderer Delikte vor. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen sieben Beschuldigte.

Auf Grundlage von Beschlüssen des Amtsgerichts Dresden und des Amtsgerichts Köln wurden durch insgesamt mehr als 260 Bedienstete der Steuerfahndungen Dresden und Köln, des Zolls sowie der Landes- und Bundespolizei insgesamt über 30 Objekte durchsucht. Es wurden zahlreiche Unterlagen und Gegenstände sichergestellt. Deren Auswertung und die weiteren Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zudem wurden angeordnete Vermögensarreste in Höhe von insgesamt über zwei Millionen Euro vollzogen. Haftbefehle wurden nicht vollstreckt.

Von DNN