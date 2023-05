In Dresden und anderen Städten sind zur Zeit überdimensionierte Zigaretten mit der Aufschrift „Rauchverbot Deutschland“ zu sehen. Wer dahinter steckt und was die Riesenkippe soll.

Dresden. Wer in Dresden unterwegs ist, hat sie vielleicht schon entdeckt: Schilder und Plakate in Zigarettenform, mit der Aufschrift „Rauchverbot Deutschland.“ Sie hängen und kleben am Elbradweg, an Bauzäunen, Kneipeneingängen, mittlerweile auch in Görlitz und anderen sächsischen Städten. „Ich will kreativ protestieren“, sagt Justin Thorpe, der hinter den Riesenzigaretten steckt. Seit sechs Jahren engagiert sich der gebürtige Brite in seiner Wahlheimat Dresden für Gesundheitsthemen wie Rauchen und Ernährung.