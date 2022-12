Mit Messer bewaffneter Räuber nimmt Geld aus der Kasse

In einem Geschäft in der Johannstadt hat es am Montagvormittag einen Raub gegeben. (Symbolbild)

Ein Mann hat am Montagvormittag in einem Geschäft in der Johannstadt in die Kasse gegriffen. Er hielt dabei ein Messer gezückt. Seine Beute war allerdings ziemlich gering.