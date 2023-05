Raubüberfall auf einen 18-Jährigen: Staatsanwaltschaft Dresden erhebt Anklage

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 27-jährigen Afghanen Anklage zur Großen Strafkammer des Landgerichts Dresden wegen des Verdachts des schweren Raubes erhoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 21. Januar gegen 3 Uhr auf der Grunaer Straße in Höhe der Hausnummer 2 in Dresden einem 18-Jährigen ein Messer vorgehalten zu haben, um diesen zur Herausgabe von Wertgegenständen zu veranlassen. Der junge Mann wehrte sich zunächst gegen den Angriff und versuchte zu fliehen. Dabei verlor er seine Air Pods im Wert von über 200 Euro und eine Packung Zigaretten. Diese Gegenstände soll der 27-Jährige an sich genommen haben, bevor er sich vom Tatort entfernte. Das Messer hielt er dabei weiterhin in der Hand.

Tatverdächtiger im April in Dresden festgenommen

Der Beschuldigte konnte nach intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft identifiziert und am 4. April aufgrund eines bereits zuvor erlassenen Haftbefehls festgenommen werden. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der 27-Jährige ist bereits erheblich vorbestraft und stand zur Tatzeit einschlägig unter Bewährung. Er hat den Tatvorwurf bestritten und angegeben, die Air Pods vom Geschädigten gekauft zu haben.Das Landgericht Dresden wird nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden, so die Staatsanwaltschaft. Ein Termin zur Hauptverhandlung wird vom Landgericht Dresden bestimmt.

DNN