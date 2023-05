24-Jähriger in Dresden-Zschertnitz überfallen

Dresden. In der Nacht zu Donnerstag haben zwei Männer einen 24-Jährigen auf der Paradiesstraße in Dresden-Zschertnitz beraubt. Die zwei Täter sprachen den Mann in einer Straßenbahn an und kamen mit ihm ins Gespräch. An der Haltestelle „Zellescher Weg“ stiegen alle drei aus und die Täter fragten den 24-Jährigen nach Geld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als er sein Portemonnaie herausholte, rissen sie es ihm aus der Hand und flohen. Das Opfer stürzte dabei und verletzte sich leicht. Im Portemonnaie befanden sich neben etwas Geld auch persönliche Dokumente sowie Geldkarten. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

DNN