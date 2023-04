﻿Rathmannsdorf: Tote Frau in Elbe entdeckt

Spaziergänger fand leblose Frau

An diesem Ufer in Rathmannsdorf wurde die tote Frau gefunden.

Ein Spaziergänger hat am Montagvormittag eine Frauenleiche in der Elbe in Rathmannsdorf entdeckt. Er verständigte die Polizei, die kurz darauf die leblose Frau aus dem Wasser barg und erste Spuren sicherte.

