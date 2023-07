Dresden besetzt sechs Amtsleiterstellen in nur zwei Monaten. Fünf Spitzenkräfte kommen aus dem eigenen Haus.

Dresden. Die Stadtverwaltung hat in nur zwei Monaten sechs Amtsleiterposten besetzt und das Personal an der Rathausspitze deutlich verjüngt. Fünf der sechs neuen Führungskräfte kommen aus dem eigenen Haus. „Da ist in kurzer Zeit mehr geschehen als in den vergangenen zwei Jahren“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU), der den Personalbereich kommissarisch leitet, bis im August Wirtschafts- und Personalbürgermeister Jan Pratzka sein Amt antritt.