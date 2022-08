So soll der Neubau aussehen. Die Arbeiten beginnen am 1. September.

Direkt vor dem Rathaus in Dresden rollen bald die Bagger. Am 1. September sollen die Arbeiten an einem neuen Quartier beginnen. Der Bauherr hatte seine Pläne schon 2015 vorgestellt. Doch die Grundstücke wurden immer teurer.

