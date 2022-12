﻿Desolate Zustände: Dresdens Rathaus-Beschäftigte schreiben einen Brandbrief

Die Beschäftigten der Stadtverwaltung haben sich mit einem Brandbrief an die Stadtratsfraktionen gewandt. Die Zustände im Rathaus seien desaströs, heißt es darin. Das sind die Vorwürfe.

Dresden. Der Gesamtpersonalrat der Landeshauptstadt Dresden hat sich mit einem Brandbrief an die Fraktionen des Stadtrats gewandt. In dem von der Vorsitzenden Ines Leiteritz unterzeichneten Schreiben wird Generalkritik an der Personalpolitik im Rathaus geübt. Leuchtturmprojekte wie die Bewerbung für die Bundesgartenschau stünden im Mittelpunkt und würden von den Schattenseiten ablenken. „Dazu gehört bedauerlicherweise auch die städtische Beschäftigungspolitik“, heißt es in dem offenen Brief.