Rassismus in Dresden: Betrunkener verletzt drei Menschen

Dresden. Ein betrunkener 29-Jähriger hat am Samstagabend drei Personen in Dresden verletzt. Das Motiv: Rassismus. Der Mann war gegen 20.30 Uhr an der Teplitzer Straße auf eine Gruppe Somalier getroffen.

Aus rassistischen Beleidigungen entspann sich eine Auseinandersetzung. Der Angreifer soll eine 41-Jährige und einen 18-Jährigen mit einer Bierflasche verletzt haben. Auch ein Zwölfjähriger trug leichte Blessuren davon.

Die Polizei stellte den Verdächtigen. Bei ihm wurden rund ein Promille Atemalkohol gemessen. Ermittelt wird vom Staatsschutz wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere Angaben zum Vorfall nimmt die Polizei unter 0351 483 22 33 entgegen.

