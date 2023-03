Türkische Muslime des Forum Dialog aus Dresden laden zum Ramadan in ihre Wohnungen ein. Gemeinsam mit Nichtmuslimen wird das Fasten gebrochen und über alles Mögliche gesprochen. Missioniert werden soll nicht – das gilt für beide Seiten.

Dresden. An der einen Wand des Raumes hängt ein großes Foto von Istanbul, an der gegenüber eines von Dresden. Am Tisch dazwischen sitzen drei Frauen und zwei Männer. „Das ist unsere Situation“, sagt Aycan Aras, einer der Männer. „Wir sind dazwischen.“ Noch seien sie noch nicht so recht angekommen in Dresden. Und die Türkei wollten sie nicht einfach vergessen. So gehe es den meisten der etwa 80 Mitglieder, die der Verein Forum Dialog in Dresden und Umgebung hat.