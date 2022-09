﻿Der neue Pastor der Mennoniten in Dresden kommt aus Brasilien

Rainer Buhr ist der neue Pastor der Mennoniten in Dresden. Der promovierte Theologe kommt aus Brasilien und ist auch studierter Bauingenieur.

Dresden. Die Hauptrolle muss Rainer Buhr an diesem Sonntag nicht spielen. Der neue Pastor der Mennoniten in Dresden sitzt bei der besonderen Gottesdienstfeier für Familien mit Kindern neben Gemeindegliedern vorn links in der ersten Stuhlreihe in dem Raum unter der zeltartigen Holzdecke. Larissa Graßhoff leitet die Feier.

Die junge Frau mit Minnie Maus auf dem schwarzen Kapuzenpulli ist Service-Technikerin von Beruf und bringt die Gemeinde, besonders die Kinder, beim Singen in Bewegung, begleitet von einer dreiköpfigen Band mit Gitarre, Keyboard und Schlagzeug. „Es ist normal und genial, du bist anders als die andern“, singen alle. Refrain: „Sei einfach du, du-du, du-du“.