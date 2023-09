Rätsel um alten Posttunnel

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

reden wir nicht über die großartige deutsche Basketball-Nationalmannschaft und schon gar nicht über das Debakel unserer kickenden Bundesadler, die einmal mehr abgestürzt sind. Das tun alle. Begeben wir uns in die Niederungen des Lokaljournalismus, genauer gesagt an den Dresdner Hauptbahnhof.

Dort liegt an der Bayrischen Straße ein Tunnel, der 1912 von der Deutschen Reichspost zwischen dem Bahnhof und dem seinerzeit auf der anderen Straßenseite hochgezogenen Postgebäude gegraben worden war.

Die kleine Absperrung hinter Auto und Motorrad fällt kaum auf, erst recht, weil sich dahinter der große Baustellenbereich fürs Bahnhofsdach anschließt. Tatsächlich ist unter dem kleinen eingezäunten Bereich aber noch ein Teil des maroden Posttunnels nicht verfüllt. Hier herrscht weiterhin die Gefahr, dass die Fahrbahn wegsackt. © Quelle: Sebastian Kositz

Und dieser Tunnel macht heute, über 100 Jahre später, Probleme. Denn er droht einzustürzen und das könnte zum Absacken der Straße führen. Und nun sucht die Stadt nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Post und Bahn winken ab, also wurde der Tunnel auf kosten der Stadtkasse verfüllt. Aber nicht so ganz vollständig. Sebastian Kositz hat versucht, Antworten auf offene Fragen in dieser merkwürdigen Geschichte zu finden. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!! Basketball-Ikone Dirk Nowitzki auf der Social-Media-Plattform "X" über den Finalsieg der deutschen Basketballer

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Vor zwei Jahren hat Kathrin Estel ihren Sohn durch Suizid verloren. Ihre Ehe hat den Verlust nicht überlebt. © Quelle: Anja Schneider

(+) „Die Welt war zu Ende“: Wenn sich das eigene Kind das Leben nimmt

Der Tod des eigenen Kinds ist bereits eine Katastrophe. Doch was, wenn es auch noch Suizid war? Kathrin Estel aus Dresden und Linda Göb aus Radeberg haben genau das erlebt. Zum Welttag der Suizidprävention erzählen die beiden Mütter ihre Geschichte. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die Deutschen machen sich über viele Themen Sorgen: vor allem über Wirtschaftskrisen, Folgen des Klimawandels und Diskriminierung. © Quelle: RND-Grafik, Fotos: Jannis Grosse/dpa, Yohann Libot/Unsplash, Mike Erskine/Unsplash, Friso Gentsch/dpa, Konstantin Mihalchevskiy/IMAGO

Wie blickt Deutschland in die Zukunft?

Fast die Hälfte der Deutschen glaubt, dass es ihnen in Zukunft schlechter gehen wird als heute. Das zeigt eine exklusive Umfrage im Auftrag des RND. Die Menschen fürchten sich vor einer Wirtschafts­krise, haben Angst vor dem Klimawandel, misstrauen der Politik und wollen verzichten. Ergebnisse in Grafiken, Expertinnen und Experten ordnen ein. Jetzt lesen

Termine des Tages

Das Schadstoffmobil tourt von heute an bis zum 30. September wieder durch Dresden und hält an über 90 Standplätzen. Heutige Stationen sind:

10 bis 11.30 Uhr Ullersdorfer Platz (Cafe Heiderand) 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr Am Hochwald/Alojs-Andricki-Straße 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Forststraße/Löbauer Straße 16.30 bis 17.30 Uhr Hans-Dankner-Straße/Bürgerwiese 18 bis 19 Uhr Sternplatz/Falkenstraße

11 bis 15 Uhr: Thementag „Wissen ist Machen!“ in der Zentralbibliothek im Kulturpalast - Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und im Rahmen der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements durchgeführt, die vom 8. bis 17. September zu verschiedenen Aktionen einlädt.

11 Uhr: Kampf gegen Kriminalität - Justizministerin Katja Meier stellt gemeinsam mit dem Generalstaatsanwalt des Freistaates Sachsen, Martin Uebele, die zum 1. September 2023 in Kraft getretene Umsetzung des Gesamtkonzepts zur Organisation der Cybercrime-Bekämpfung in Sachsen vor.

17 Uhr: Zeugnisausgabe an die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der höheren Berufsbildung der IHK Dresden.

Wer heute wichtig wird

Ein obdachloser Mann schiebt einen Einkaufswagen über eine Fußgängerstraße. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Der 11.September ist der bundesweite Tag der Wohnungslosen. Einblick in eine verborgene Realität gibt es in Dresden zwischen 14 Uhr und 18 Uhr bei Aktionen an der Skulptur „Völkerfreundschaft“ auf der Prager Straße (bei schlechtem Wetter in der benachbarten Centrum-Galerie).

Der Striesen Pentacon e. V. stellt mit Partnern Angebote für wohnungslose Menschen vor. Mit dabei sind unter anderem das Dresdner Sozialamt, die Stadtmission Dresden des Diakonischen Werkes, die Heilsarmee, die Übergangswohnheime Boofe und Wetterwarte sowie die Suppenküche.

Wie viele Menschen in Dresden keine Wohnung haben, ist nicht bekannt. Vom Sozialamt können nur die wohnungslosen Menschen statistisch erfasst werden, die als Notfall den Bedarf einer Unterbringung anzeigen. Aktuell sind es 345 Menschen. Dafür hält die Stadtverwaltung neun Übergangswohnheime mit insgesamt 324 Plätzen sowie 29 Gewährleistungswohnungen mit zusammen 63 Plätzen vor. Zusätzlich bietet die Stadt in zwei Übergangswohnheimen 50 Notfallplätze zur kurzfristigen Unterbringung von obdachlosen Menschen an. www.dresden.de/wohnungslosigkeit

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Tobias Günther (l.) und Florian Rehnig haben die Raumerweiterungshalle auf den Leuschnerplatz in Leipzig gebracht. © Quelle: André Kempner

... die DDR-„Ziehharmonika“

Bei manchen weckt die Raumerweiterungshalle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig Erinnerungen, andere wissen mit dem Aluminiumbau nichts anzufangen. Was sich dahinter verbirgt. Jetzt lesen

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

