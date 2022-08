Pünktlich zum ersten Schultag haben Radfahrer in Dresden vor der neuen Gemeinschaftsschule protestiert. Sie weisen auf ein großes Problem hin. Der Baubürgermeister bedauert und kündigt an, dass die Lösung dauern wird.

Dresden. Mit einem großen Banner hat die "AG nachhaltig mobil" am Montag zum ersten Schultag vor der neuen Gemeinschaftsschule Dresden an der Stauffenbergallee auf fehlende Radwege hingewiesen. Von 7 bis 10 Uhr demonstrierten die Radfahrer. Ein Pop-Up-Radweg wie im Juni war nicht möglich, da sich die Abflüsse an der Königsbrücker Straße senken und Gefahrenstellen für Radfahrer entstehen.

Baubürgermeister: „Es geht leider nicht schnell“