Radweg auf Bautzner Straße erregt die Gemüter

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es ist wie meistens im Leben: Wenn sich etwas verändert, scheiden sich die Geister, ob das nun gut oder schlecht ist. Was im Alltag schon gelebte Realität ist, bekommt im Straßenverkehr noch eine weitaus bedeutsamere Rolle. So nun auch auf der Bautzner Straße in Dresden.

Hier endet der Radweg auf der Bautzner Straße. Zwischen Brockhaus- und Schillerstraße will die Stadt bald einen neuen, deutlich breiteren Weg markieren. © Quelle: Michael Lukaszewski

Dort sollen auf einem Abschnitt Fahrradfahrer drei Meter breite Radwege bekommen. Was den Radler freut, ärgert den Autofahrer. Denn der muss sich künftig die Spur mit der Straßenbahn teilen. Und das gefällt natürlich nicht jedem, wie DNN-Redakteur Christoph Pengel beschreibt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Mehr und sichere Radwege sind wichtig, aber nicht zuerst dort, wo es die wenigsten Probleme gibt. Veit Böhm CDU-Stadtrat, über die geplanten Radwege an der Bautzner Straße

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

„Heller, freundlicher und offener“ – das, sagt Michael Zielke, der Chef des Galeria-Kaufhof in Dresden an der Prager Straße © Quelle: Michael Lukaszewski

Galeria-Chef Dresden: Das Erlebnis Warenhaus ist nicht tot

Der Leiter vom Galeria-Kaufhof in Dresden, Michael Zielke, gibt das erste Interview nach dem Ende der Insolvenz im Mai. Er verweist auf die inzwischen sichtbaren Erfolge des etappenweisen Umbaus und erklärt, warum er fest an die Zukunft seines Hauses glaubt. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Eine Krankenpflegerin schiebt ein Krankenbett durch einen Flur. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Umfrage: Fast zwei Drittel der Krankenhäuser schreiben rote Zahlen – Schließungswelle erwartet

Viele Krankenhäuser in Deutschland sind in Not: Rote Zahlen und Personalmangel prägen den Alltag. Daran dürfte sich laut einer neuen Umfrage unter Klinikmanagern ungeachtet der geplanten Krankenhausreform in den nächsten Jahren auch nicht viel ändern. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Brückensanierung - Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, informiert über das aktuelle Baugeschehen auf der Carolabrücke.

16 Uhr: „Dresdner Gartenspaziergänge“ 2023. Teil 3: Unterwegs auf Neuem Israelitischen Friedhof und Ev.-Luth. Trinitatisfriedhof). Führung: Bronislava Litvac (Verwaltungsleiterin der Jüdischen Gemeinde Dresden), Matthias Voigt (Fachingenieur für Denkmalpflege) und Beatrice Teichmann (Verwaltungsleiterin des Elias-, Trinitatis- und Johannisfriedhof). Treffunkt: Neuer Israelitischer Friedhof Dresden, Fiedlerstraße 3, 01307 Dresden. Hinweis: Männliche Besucher müssen auf dem Neuen Israelitischen Friedhof eine Kopfbedeckung tragen. www.dresden.de/gartenspaziergaenge

Wer heute wichtig wird

Politiker Gerhart Baum, ehemaliger Bundesinnenminister während einer Ausgabe der ARD Talkshow Maischberger, in der er zu Gast war. © Quelle: IMAGO/Horst Galuschka

Bundesminister a.D. Gerhart Baum wird heute von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Der 90 Jahre alte Jurist und ehemalige Bundesinnenminister ist auch heute noch politisch aktiv und erhebt die Stimme. So sorgt er sich um Zusammenhalt und Demokratie in Deutschland und beklagt die Reaktion vieler Menschen auf die eigene Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen. „Ich mache das nicht mit, dass wir Rechtsextremismus in Deutschland zur Normalität erklären.“, sagt er. Das möge in Frankreich oder in anderen Ländern so sein, in Deutschland dürfe es nicht so sein, erklärte Baum mit Verweis auf die NS-Geschichte.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Bryan Johnson investiert in den Kampf gegen das Altern. © Quelle: blueprint.bryanjohnson.co

... ein Millionär, der das Altern rückgängig machen will

Es erinnert an eine Folge der Serie „Black Mirror“. Der Millionär Bryan Johnson, der seinen Reichtum durch den Verkauf der mobilen Zahlungsplattform Braintree Venmo erlangte, will seinen Alterungsprozess stoppen. Dafür rief er „Blueprint“ ins Leben. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN