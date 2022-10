﻿Alternative zur Huckelpiste: Dresdner FDP will Fiedlerstraße zur Fahrradstraße machen

Dresden. Wer mit dem Fahrrad auf der Blasewitzer Straße unterwegs ist, hat wenig Spaß. Schlaglöcher und altes Pflaster machen die Strecke zur gefährlichen Huckelpiste, auf der Straßenbahn, Autofahrer und Radfahrer um ihren Platz kämpfen.

Fiedlerstraße als Alternative zur Blasewitzer Straße

Zwar sieht das Radverkehrskonzept der Stadt eine Sanierung der Blasewitzer Straße inklusive Radweg vor, doch wann es soweit ist, ist unklar. Zudem bezweifelt Carsten Biesok, dass auf der ganzen Strecke genügend Platz für eine sichere Radverkehrslösung ist, wenn die Straßenbahnschienen für die Stadtbahnwagen auseinander gezogen werden. Daher der Vorschlag des FDP-Stadtbezirksbeirat: Die parallel zur Blasewitzer Straße verlaufende Fiedlerstraße wird zur Radverkehrsroute. Einen entsprechenden Antrag hat die FDP-Fraktion im Dresdner Stadtrat bereits gestellt.

Autoverkehr tabu, Parkplätze sollen bleiben

Die Alternativroute soll bereits am Königsheimplatz beginnen und Radfahrer um den Europabrunnen herum auf die Fiedlerstraße führen. Endpunkt ist auf Höhe der Trinitatiskirche. So würde man den Verkehr auf der Blasewitzer entzerren und für Radfahrer ein sicheres und attraktiveres Angebot schaffen“, sagt Carsten Biesok, der selbst regelmäßig mit dem Rad in der Gegend unterwegs ist. In den vergangenen 20 Jahren habe er eine deutliche Zunahme des Radverkehrs beobachtet.

Als reine Fahrradstraße wäre die Fiedlerstraße mit Ausnahme für die Anlieger für Autofahrer tabu, erklärt Biesok. Die bestehenden Parkplätze sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben. Zudem müsse der Kreuzungsbereich vom Uniklinikum bei der Lösung mitgedacht werden, beispielsweise durch farbliche Markierungen für die Zufahrt der Krankenwagen.

Bevor der FDP-Antrag nach Carsten Biesoks Schätzung im Dezember oder Januar im Stadtrat landet, beraten die Stadtbezirksbeiräte Altstadt und Blasewitz darüber.