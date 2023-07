﻿Radfahrercrash auf dem Fußweg der Pirnaer Landstraße – So urteilt das Gericht

Dresden. Am 1. September vergangenen Jahres krachte es an der Pirnaer Landstraße ordentlich. Zwei Radfahrer waren auf dem Fußweg stadteinwärts unterwegs – „vorschriftswidrig“ hieß es in der Anklage – und dann zusammengeknallt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein 53-Jähriger fuhr vornweg, drei Meter dahinter, leicht nach rechts versetzt, ein 22-Jähriger. Der Ältere bog plötzlich nach rechts in eine Einfahrt ab, der Jüngere knallte in das Rad, beide Fahrer stiegen über den Lenker ab.

Der 53-Jährige erlitt eine Schultergelenkssprengung, musste operiert werden und war längere Zeit krank. Der 22-Jährige schrammte sich „nur“ Hände und Knie auf, erhielt aber einen Strafbefehl über 1250 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung und legte Widerspruch ein.

Abgebogen ohne Handzeichen

Er habe eine Teilschuld, räumte er vor dem Amtsgericht ein und er sei auch etwas schneller gefahren, um einem Kollegen zu imponieren, aber er habe nicht wissen können, dass der andere abbiegen will. „Es gab kein Handzeichen, er bog plötzlich vor mir ab, ich konnte es nicht erbremsen und bin ihm reingerutscht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der 53-Jährige hatte dort weder eine Hand rausgehalten noch auf andere Art signalisiert, dass er abbiegt. „Ich habe mich umgeschaut, aber keinen anderen Radfahrer gesehen“, sagte er. Seine Schulterverletzung bereitet ihm noch heute Probleme. Dabei hat er Glück gehabt, sein Helm war beidseitig gebrochen. „Der hat mich vor Schlimmeren bewahrt.“

Verfahren gegen 600 Euro eingestellt

Nach dem Crash kümmerte sich der Jüngere um ihn, die Schäden wurden durch die Versicherungen beglichen. Das Gericht stellte das Verfahren gegen den 22-Jährigen gegen die Zahlung einer Geldauflage von 600 Euro ein. Warum hat er den Strafbefehl bekommen, fragt sich da der Zuschauer. Weil der andere schwerer verletzt war? Eigentlich haben beide doch gleichviel Schuld an dem Debakel und auf dem Fußweg hatten beide nichts zu suchen.

DNN