﻿Radspuren auf dem Blauen Wunder? Die DVB sind dafür

Dresden. Die Debatte über Radverkehrsanlagen am Blauen Wunder spaltet die Stadtgesellschaft. Befürworter verweisen auf einen 22 Jahre alten Stadtratsbeschluss pro Radwege, der endlich umgesetzt werden müsse. Gegner zeigen auf den engen Verkehrsraum an den Knotenpunkten Schillerplatz und Körnerplatz. Die Radspuren würden die Busse der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ausbremsen und keine Sicherheit für Radfahrer bringen, die dort Fahrspuren kreuzen müssten.

„An anderen Stellen wie der Bodenbacher Straße kämpfen die DVB um drei Minuten kürzere Fahrzeiten. Hier am Schillerplatz werden die Busse bis zu zwölf Minuten verlieren“, sagt CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm. „Beschleunigung des Öffentlichen Personennahverkehrs geht anders.“

„Als Provokation für alle Autofahrer und Nutzer des ÖPNV“ bezeichnet FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow den für Anfang der Woche von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) geplanten Verkehrsversuch, den Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mit seinem Veto abgeblasen hat.

DVB stehen hinter dem Verkehrsversuch mit Radspuren

Kühn wolle ein weiteres Mal eine Maßnahme umsetzen, die zu einer Verlängerung der Fahrzeit für den ÖPNV führe, kritisiert auch AfD-Fraktionsvorsitzender Thomas Ladzinski. „Das hätte massive Mehrkosten für die DVB und den Steuerzahler zur Folge.“ Die AfD-Fraktion werde die Landesdirektion Sachsen (LDS) einschalten und die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandeln prüfen lassen, sollte Kühn auf dem Verkehrsversuch bestehen, kündigte Ladzinski an.

Die DVB indes sehen die Situation differenzierter. „Wir stehen hinter dem Verkehrsversuch“, sagt DVB-Sprecher Christian Schmidt auf Anfrage. Die Stadt solle die Situation am Blauen Wunder testen und sehen, wie es läuft. „Natürlich sind rückstaubedingte Verspätungen für die Busse möglich. Aber das werden wir erst wissen, wenn wir es testen.“ Zumal Rückstau vor allem in der Spitzenstunde zwischen 7.30 und 8.30 Uhr prognostiziert werde. „Es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag über im Stau stehen.“

Entscheidend sind die Taktzeiten der Ampeln

Schmidt verweist auf ähnlich umstrittene Vorhaben wie die Radspur auf der Albertstraße oder die Abmarkierung des Straßenbahngleises auf der Tolkewitzer Straße für den Fahrzeugverkehr. „Auch hier wurden riesige Staus vorhergesagt. Jetzt hat sich alles eingepegelt.“ Verkehrsteilnehmer würden sich ihre Wege durch das Netz suchen und ihr Verhalten an die Bedingungen anpassen.

Der DVB-Sprecher erinnert wie Edwin Seifert, Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Dresden (ADFC) daran, dass auf dem Brückenkörper bereits im Zuge der Sanierung des Blauen Wunders eine Fahrspur weggefallen ist. „Dort sind Radstreifen überhaupt kein Problem.“ Entscheidend seien die Knotenpunkte und die Taktzeiten der Ampeln. „Wenn es dort funktioniert und Durchfluss möglich ist, dann können wir an vielen Stellen in dieser Stadt noch Fahrzeit einsparen.“

Bus überholt Rad? Auf der Brücke kaum möglich

Die DVB würden sich allen Verkehrsteilnehmern in dieser Stadt verpflichtet fühlen. Die Busfahrer müssten schon jetzt auf dem Blauen Wunder hinter Radfahrern herfahren, da es kaum eine Möglichkeit gebe, mit 1,50 Metern Abstand zu überholen. „Wenn da Radstreifen markiert werden, ist das auch für unsere Busfahrer gut“, so Schmidt. Eine positive Stellungnahme zum Verkehrsversuch hätten die DVB an Bürgermeister Kühn übermittelt.

Böhm überzeugen die Argumente der DVB nicht. „Ich sehe nur Fahrzeitverluste von bis zu zwölf Minuten und kann nicht verstehen, warum die DVB das hinnehmen wollen.“ Die CDU-Stadtratsfraktion will es genau wissen und Akteneinsicht zu allen Vorgängen rund um den Verkehrsfluss am Blauen Wunder bei Hilbert beantragen. „Wir wollen uns ein Bild davon machen, was in den Jahren mit Baubürgermeistern von den Grünen geschehen ist und ermittelt wurde.“

