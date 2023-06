Neuer Radschnellweg von Dresden-Neustadt bis Langebrück wird gefördert

Michelangelostraße

Geiselnahme in Dresden: Täter stürzt bei Flucht von Balkon und stirbt

In einem Hochhaus an der Michelangelostraße in Dresden-Zschertnitz soll am Freitag ein Mann eine Frau als Geisel genommen haben. Als die Polizei eintraf, versuchte der Täter über den Balkon zu flüchten und stürzte dabei in die Tiefe.