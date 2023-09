ADFC lädt am Freitag zur nächtlichen Fahrraddemo durch Dresden

Dresden. Am Freitag, dem 22. September lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dresden zur mittlerweile vierten Radnacht. Die als große, ungezwungene Fahrraddemo angelegte Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr am Postplatz und führt über mehrere Straßenabschnitte, die sonst nur für den Autoverkehr vorgesehen sind.

So geht es für die Radfahrer auf einer 20 Kilometer langen Route unter anderem durch den Tunnel am Wiener Platz und den Tunnel an der Waldschlösschenbrücke – alles in moderatem Tempo, damit viele Altersgruppen an der Demo teilnehmen können.

„Einmal das Gefühl bekommen, in einer Fahrradstadt zu sein. Einmal mit sehr vielen Gleichgesinnten auf dem Rad durch die Stadt gleiten. Ohne Gefahren, ohne Stress, ohne störende Autos. Das ist die Radnacht Dresden“, erklärt der Geschäftsführer des ADFC Dresden Edwin Seifert.

„Auch im Alltag könnte das in Dresden so schön sein. Mit dem Rad am Stau vorbei, auf sicheren und breiten Wegen. Es wird Zeit, dass das nicht nur zur Radnacht möglich ist. Dafür demonstrieren wir.“ Voraussichtlich gegen 20.50 Uhr kommen die Teilnehmer dann schließlich wieder am Postplatz an, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Weitere Informationen zur Radnacht und der Route im Internet: radnacht-dresden.de

