Radfahrerin stößt mit Auto zusammen – Zeugen gesucht

Dresden. Am 3. Juli ist eine Radfahrerin auf der Pirnaer Landstraße mit einem Auto zusammengestoßen und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die 51-Jährige war in Richtung Stephensonstraße unterwegs, als das Auto nach rechts in die Einfahrt eines Supermarktes bog. Der Fahrer des Wagens verließ die Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

DNN