Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag wurde eine Frau in Dresden-Striesen schwer verletzt. Sie war mit dem Rad unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wurde.

Dresden. Am Dienstagnachmittag ist es in Dresden-Striesen zu einem Unfall gekommen. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine Frau in einem Pkw auf der Bergmannstraße in Richtung Hüblerplatz. Als sie die Schandauer Straße erreichte, kollidierte sie mit einer Radfahrerin, welche auf dieser unterwegs war. Dabei erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen.