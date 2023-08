Radfahrer stürzt auf der Freiberger Straße – Zeugen gesucht

Neue Führungsspitze

Gerlinde Hildebrand wird Chefin der Agentur für Arbeit in Dresden

Die neue Chefin der Agentur für Arbeit in Dresden heißt Gerlinde Hildebrand. Sie beerbt Jan Pratzka – jetzt Wirtschaftsbürgermeister von Dresden. Die 62-Jährige leitet derzeit noch die Agentur in Pirna, hatte aber bis 2015 in Dresden das operative Geschäft verantwortet.