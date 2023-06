Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen – Zeuge gesucht

Dresden. Am Donnerstag gegen 8.05 Uhr ist eine Fußgängerin an der Antonstraße bei einem Zusammenprall mit einem Radfahrer leicht verletzt worden. Der Radfahrer fuhr auf dem Radweg und kam vom Albertplatz. Er stieß mit der Fußgängerin im Bereich einer Ampel am Schlesischen Platz zusammen und fuhr weiter.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen und zur Identität des Fahrradfahrers machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

DNN