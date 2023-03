Radfahrer mit 2,2 Promille verletzt sich schwer nach Sturz

Am Mittwoch ist ein Radfahrer auf dem Albertplatz mit seinem Fahrrad gestürzt. Er hat schwere Verletzungen erlitten.

Am Mittwoch ist ein Radfahrer auf dem Alberplatz mit seinem Fahrrad gestürzt.

Dresden. Am Mittwoch ist ein Radfahrer auf dem Alberplatz mit seinem Fahrrad gestürzt. Der 26-Jährige war mit einem Pedelec in Richtung Königsbrücker Straße unterwegs, als er stürzte. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Alkoholtest bei dem 26-jährigen Deutschen ergab mehr als 2,2 Promille. Die Polizei veranlassten eine Blutentnahme bei ihm und ermitteln wegen Trunkenheit im Verkehr.