Coswig: Radfahrer kracht in geöffnete Autotür und verletzt sich schwer

Coswig. Bei einem Unfall wurde am Mittwochnachmittag ein 54-jähriger Radfahrer schwerstverletzt. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad gegen 15.45 Uhr auf der Pestalozzistraße in Richtung Wettinplatz, als er an einem geparkten Pkw vorbei fuhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dessen Fahrer öffnete unvermittelt die Tür, wodurch es zu einer Kollision kam. Der Radfahrer kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.