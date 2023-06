Dresden-Seidnitz: Radfahrer weicht Lkw aus und verletzt sich – Zeugenaufruf

Dresden. Am Dienstagabend ist ein Mann in Dresden-Seidnitz bei einem Unfall verletzt worden. Er fuhr mit seinem Fahrrad gegen 19.45 Uhr auf der Bodenbacher Straße in Richtung Leuben, als er von einem Lkw überholt wurde. Dieser hielt offensichtlich den Mindestabstand nicht ein, wodurch der Radfahrer in Richtung Gehweg ausweichen musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei stürzte der 41-Jährige und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise: (0351) 483 22 33

DNN