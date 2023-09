Kollision: Radfahrer in Dresden-Gorbitz bei Unfall schwer verletzt

Dresden. In Dresden-Gorbitz ist am Donnerstagmorgen ein 34-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 8.30 Uhr auf der Kesselsdorfer Straße in Richtung Tharandter Straße unterwegs. Eine 81-Jährige fuhr derweil mit ihrem Pkw in dieselbe Richtung, als sie an der Wölfnitzstraße nach rechts abbiegen wollte.

Beim Abbiegen kam es zur Kollision der beiden. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1 100 Euro.

DNN