Zwei Radfahrer bei Unfällen in Dresden leicht verletzt

Dresden. Bei Unfällen in Dresden sind zu Wochenbeginn zwei Radfahrer leicht verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr in der Südvorstadt. Ein 39-Jähriger fuhr auf dem Radweg der Fritz-Löffler-Straße, als ihm in Höhe der Haltestelle „Reichenbachstraße“ ein anderer Radfahrer entgegenkam. Die beiden kollidierten, der 39-Jährige wurde leicht verletzt.

Am Nachmittag stieß dann gegen 16.15 Uhr eine Radfahrerin in der Neustadt mit einem Auto zusammen. Die 25-Jährige radelte auf dem linken Geh- und Radweg der Antonstraße in Richtung Albertplatz , als die Fahrerin eines Pkw von der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße auf die Straße abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1 300 Euro.

DNN