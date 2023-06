﻿Dresdens Radroute Ost: Was die Stadt ab Juli auf dem zweiten Abschnitt vorhat

Dresden. Dresdens Radroute Ost verlängert sich. Nachdem die Stadt den ersten Abschnitt 2022 auf rund drei Kilometern zwischen Fetscherstraße und Altenberger Straße realisieren ließ, steht nun der zweite zwischen Fetscherstraße und Straßburger Platz an. Ende Juli beginnen die Arbeiten, die Ende Oktober abgeschlossen sein sollen.

Fahrradstraßen: Hier haben Radfahrer das Sagen

Im Zentrum steht auch hier die Einrichtung von Fahrradstraßen, auf denen Radler nebeneinander fahren dürfen und Autofahrer besondere Rücksicht nehmen müssen. Für alle gilt maximal Tempo 30. Die Stadt will auch die Kreuzungen auf dem zweiten Streckenabschnitt der Radroute Ost übersichtlicher und damit sicherer gestalten. Dafür lässt sie Gehwege vorstrecken und an der Kreuzung Fetscher-/Comeniusstraße eine Ampel für Radfahrer einrichten.

Schnelleres Abbiegen für Radfahrer durch gesonderte Abstellflächen

Auch sogenannte aufgeweitete Radaufstellflächen sind geplant. Auf diesen warten Radler vor den Autofahrern auf Grün, wodurch sie schneller und sicherer abbiegen können. An der Kreuzung Comenius-/Canalettostraße will die Stadt einen sogenannten modalen Filter einbauen. Heißt: Autofahrer kommen von der Kreuzung aus nicht mehr auf die Comeniusstraße und müssen über die Canalettostraße fahren. Der Weg über den Straßburger Platz zur Grunaer Straße soll für Radfahrer künftig über eine neu gestaltete Grünfläche mit Sport- und Spielgeräten verlaufen. Dafür muss sich die Stadt aber noch die nötigen Fördergelder sichern. Bis dahin sollen es provisorische, breite Radwege tun.

Verkehrsbürgermeister Kühn: „In Summe keine Verschlechterung für Autofahrer“

140 Parkplätze gehen auf dem Radrouten-Abschnitt zwischen Straßburger Platz und Fetscherstraße verloren, von denen die Stadt aber nach eigener Aussage 135 kompensieren kann, beispielsweise über Flächen in benachbarten Straßen. „In der Summe gibt es keine Verschlechterung für Autofahrer“, betont Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne).

Für Edwin Seifert könnte die Stadt Autofahrern noch mehr an den Kragen gehen. „Wir begrüßen die Radroute Ost und wünschen uns mehr von solchen Projekten“, sagt der Geschäfsführer des Fahrradclubs (ADFC) Dresden. Sorge bereite ihm der Schleichverkehr auf den Fahrradstraßen, den auch die Radverkehrskoordinatorin der Stadt, Paula Scharfe beobachtet. Weil man auf Fahrradstraßen Vorfahrt hat, sind diese auch für Autofahrer attraktiv. „Wir werden das jetzt eine Weile beobachten und, wenn nötig, nachschärfen“, erklärt Scharfe.

Wie es um die restlichen Radrouten in Dresden steht

Die Radroute Ost ist die erste ihrer Art in Dresden und die erste von vier Strecken, die Radfahrer sicher und komfortabel vom Zentrum aus in alle Himmelsrichtungen bringen sollen. Über die Realisierung des zweiten Abschnitts informiert die Stadt Interessierte am 29. Juni um 18 Uhr im BSZ Bau und Technik an der Güntzstraße. Der dritte und letzte zu realisierende Abschnitt der Radroute Ost soll künftig zwischen Altenberger Straße und Schulcampus Tolkewitz verlaufen. Wann die Arbeiten hierzu beginnen, hängt laut Stadtangaben von der Sanierung des Bereichs Wehlener Straße/Alttolkewitz/Österreicher Straße ab, die Ende 2025 zum Ende kommen soll. Nach der Radroute Ost will sich die Stadt voraussichtlich ab 2024 an die Route in den Süden machen, danach folgen die Route in den Norden und zuletzt in den Westen.

